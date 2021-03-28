Гол Кварацхелии и секунды до сенсации в матче Грузии и Испании - видео

Сборная Испании с громадным трудом набрала три очка в отборочном матче чемпионата мира 2022 года против команды Грузии. В конце первого тайма атакующий игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия не пощадил соперника, получив пространство для маневра у чужой штрафной. Правда, после перерыва грузины уже не били по воротам, сосредоточившись на сохранении результата и не дотерпели считанные секунды. Ферран Торрес замкнул прострел в штрафную, а в компенсированное время Дани Ольмо дальним ударом принес Испании победу - 2:1.

Все голы и лучшие моменты матча представлены в видеообзоре.