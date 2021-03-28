Как Байрамян поставил голевую точку в матче с Исландией - видео

Игроки российской Премьер-лиги продолжают забивать в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Результативный удар представителя «Рубина» Хвичи Кварацхелии позволил грузинской сборной некоторое время вести в игре против испанцев (1:2). Атакующий игрок «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян также отметился важным голом, закрепив преимущество своей команды в противостоянии с Исландией (2:0). 29-летний хавбек принял мяч у левого угла штрафной, пробросил его себе на ход и в борьбе с защитником с довольно острого угла пробил в цель.

Видео гола Хорена Байрамяна представлено ниже.