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Как Байрамян поставил голевую точку в матче с Исландией - видео

28 Марта 2021, 21:17,

Игроки российской Премьер-лиги продолжают забивать в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Результативный удар представителя «Рубина» Хвичи Кварацхелии позволил грузинской сборной некоторое время вести в игре против испанцев (1:2). Атакующий игрок «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян также отметился важным голом, закрепив преимущество своей команды в противостоянии с Исландией (2:0). 29-летний хавбек принял мяч  у левого угла штрафной, пробросил его себе на ход и в борьбе с защитником с довольно острого угла пробил в цель.

Видео гола Хорена Байрамяна представлено ниже.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ростов, Сборная Армении, Хорен Байрамян
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