Как Байрамян поставил голевую точку в матче с Исландией - видео

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28 Марта 2021, 21:17,
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Игроки российской Премьер-лиги продолжают забивать в отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Результативный удар представителя «Рубина» Хвичи Кварацхелии позволил грузинской сборной некоторое время вести в игре против испанцев (1:2). Атакующий игрок «Ростова» и сборной Армении Хорен Байрамян также отметился важным голом, закрепив преимущество своей команды в противостоянии с Исландией (2:0). 29-летний хавбек принял мяч у левого угла штрафной, пробросил его себе на ход и в борьбе с защитником с довольно острого угла пробил в цель.
Видео гола Хорена Байрамяна представлено ниже.
Байрамян поддерживает тренд на голы футболистов из Тинькофф РПЛ в отборе к ЧМ-2022.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 28, 2021
Браво, Хорен!#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/q6gDHcScVy
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ростов, Сборная Армении, Хорен Байрамян