Англия и Армения добились побед, Дания забила 8 мячей Молдове

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28 Марта 2021, 20:58,
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В отборочном турнире чемпионата мира 2022 завершились очередные матчи. Сборная Англии разобралась с соперниками из Албании (2:0) и продолжает идти без очковых потерь. Голы на счету Гарри Кейна и Мэйсона Маунта. Дания покуражилась в противостоянии с Молдовой - 8:0. По дублю на счету Каспера Дольберга и Миккеля Дамсгора. Армения немного неожиданно одолела Исландию (2:0). Точку в игре поставил футболист «Ростова» Хорен Байрамян.
Протокол игры
|38' Кейн Гарри (0:1)
|63' Маунт Мэйсон (0:2)
Бериша Этрит • Исмайли Ардиан • Джимсити Берат • Весели Фредерик • Хюсай Эльсейд • 79'Ляци Казим 89' ( Рамадани Юльбер ( 89') • Баре Кейди 22' 71' ( Мемушай Ледиан ( 71') • Мемола Хюсен 59' ( Манай Рею ( 59') • Чикалеши Сокол 59' ( Леняни Эрмир ( 59') • Узуни Мюрто • Броя Армандо 59' ( Гьясула Клаус ( 59' ) 89'
Запасные: Ходжалари Эрион • Дока Альби • Селмани Гентьян • Стракоша Томас • Камбери Флориан • Айети Арлинд • Каллаку Шерифф
Поуп Ник • Уокер Кайл • 69'Стоунс Джон • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Филлипс Кэлвин 71' ( Уорд-Праус Джеймс ( 71') • Райс Деклан • Фоден Фил 81' ( Лингард Джесси ( 81') • Маунт Мэйсон • Стерлинг Рахим • Кейн Гарри 73'
Запасные: Чилуэлл Бен • Уоткинс Олли • Калверт-Льюин Доминик • Коди Конор • Джеймс Рис II • Беллингхем Джуд • Джонстон Сэм • Мингс Тайрон • Триппьер Киран • Хендерсон Дин
28 марта. Стадион "Arena Kombetare".
Протокол игры
|(1:0) Барсегян Тигран 53'
|(2:0) Байрамян Хорен 74'
Юрченко Давид • Амбарцумян Оганес • Ароян Вараздат • 67'Восканян Тарон • Оганесян Камо • Барсегян Тигран • 90'Григорян Артак • Удо Соломон 81' ( Мурадян Карен ( 81') • Акопян Акоп 56' ( Байрамян Хорен ( 56') • Адамян Саркис 81' ( Шагоян Жирайр ( 81') • Бриаско-Балекян Норберто 64' ( Карапетян Александр ( 64')
Запасные: Бабаян Эдгар • Бегларян Арсен • Ишханян Айк • Вбеймар • Айвазов Анатолий • Калисир Андре • Григорян Сероб • Бичахчян Ваан
Халльдоурссон Ханнес • Севарссон Биркир • Ингасон Сверрир • 63'Сигурдссон Рагнар • Скуласон Ари • 8'Сигурдссон Арнор 55' ( Сигторссон Колбейнн ( 55') • Гуннарссон Арон • Бьярнасон Биркир 84' ( Палссон Виктор ( 84') • Гудмундссон Йоханн 77' ( Фридьонссон Хольмберт ( 77') • Бедварссон Йоун Дади 77' ( Траустасон Арнор ( 77') • Гудмундссон Альберт 68'
28 марта. Стадион "Республиканский стадион".
Протокол игры
|(1:0) Дольберг Каспер 19'
|(2:0) Дамсгор Миккель 22'
|(3:0) Дамсгор Миккель 29'
|(4:0) Стрюгер-Ларсен Йенс 35'
|(5:0) Йенсен Матиас 39'
|(6:0) Дольберг Каспер 48'
|(7:0) Сков Роберт 81'
|(8:0) Ингвартсен Маркус 89'
Шмейхель Каспер • Стрюгер-Ларсен Йенс 77' ( Ингвартсен Маркус ( 77') • Андерсен Йоаким • Вестергор Янник • Бойлесен Николай • Шоне Лассе 77' ( Эриксен Кристиан ( 77') • Норгор Кристиан 64' ( Йонссон Йенс ( 64') • Йенсен Матиас 77' ( Кьяер Симон ( 77') • Ольсен Андреас 46' ( Сков Роберт ( 46') • Дольберг Каспер • Дамсгор Миккель
Запасные: Рённов Фредерик • Брайтвайт Мартин • Лоссль Йонас • Васс Даниэль • Винд Жонас • Кристенсен Андреас • Хёйбьерг Пьер-Эмиль
Намашко Станислав • Архирий Игорь 46' ( Жардан Ион ( 46') • Епуряну Александр • Армаш Игорь • Рябчук Олег • Ионице Артур • Карп Кэтэлин 18' 54' ( Кожокарь Андрей ( 54') • Антонюк Александр 46' ( Болохан Вадим ( 46') • Раца Вадим • Плэтикэ Сергиу 54' ( Marius Iosipoi ( 54') • Николаеску Йон 75' ( Домашкан Виталий ( 75')
Запасные: Чеботарь Николай • Думбравану Даниэл • Драган Ион • Corneliu Cotogoi • Белоусов Александр • Постолаки Вирджилиу • Кошелев Алексей
28 марта. Стадион "МСХ Арена" (Эрнинг).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Армении, Сборная Дании, Сборная Молдовы