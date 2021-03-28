Англия и Армения добились побед, Дания забила 8 мячей Молдове

В отборочном турнире чемпионата мира 2022 завершились очередные матчи. Сборная Англии разобралась с соперниками из Албании (2:0) и продолжает идти без очковых потерь. Голы на счету Гарри Кейна и Мэйсона Маунта. Дания покуражилась в противостоянии с Молдовой - 8:0. По дублю на счету Каспера Дольберга и Миккеля Дамсгора. Армения немного неожиданно одолела Исландию (2:0). Точку в игре поставил футболист «Ростова» Хорен Байрамян.