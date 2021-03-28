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Англия и Армения добились побед, Дания забила 8 мячей Молдове

28 Марта 2021, 20:58,

В отборочном турнире чемпионата мира 2022 завершились очередные матчи. Сборная Англии разобралась с соперниками из Албании (2:0) и продолжает идти без очковых потерь. Голы на счету Гарри Кейна и Мэйсона Маунта. Дания покуражилась в противостоянии с Молдовой - 8:0. По дублю на счету Каспера Дольберга и Миккеля Дамсгора. Армения немного неожиданно одолела Исландию (2:0). Точку в игре поставил футболист «Ростова» Хорен Байрамян.

Протокол игры  
Албания 0:2 Англия
    38' Кейн Гарри (0:1)
    63' Маунт Мэйсон (0:2)
Бериша Этрит Исмайли Ардиан Джимсити Берат Весели Фредерик Хюсай Эльсейд   79' Ляци Казим   89' (Рамадани Юльбер (   89') Баре Кейди   22'   71' (Мемушай Ледиан (   71') Мемола Хюсен   59' (Манай Рею (   59') Чикалеши Сокол   59' (Леняни Эрмир (   59') Узуни Мюрто Броя Армандо   59' (Гьясула Клаус (   59'   89')
Запасные: Ходжалари Эрион Дока Альби Селмани Гентьян Стракоша Томас Камбери Флориан Айети Арлинд Каллаку Шерифф
Поуп Ник Уокер Кайл   69' Стоунс Джон Магуайр Гарри Шоу Люк Филлипс Кэлвин   71' (Уорд-Праус Джеймс (   71') Райс Деклан Фоден Фил   81' (Лингард Джесси (   81') Маунт Мэйсон Стерлинг Рахим Кейн Гарри   73'
Запасные: Чилуэлл Бен Уоткинс Олли Калверт-Льюин Доминик Коди Конор Джеймс Рис II Беллингхем Джуд Джонстон Сэм Мингс Тайрон Триппьер Киран Хендерсон Дин
28 марта. Стадион "Arena Kombetare".
Протокол игры  
Армения 2:0 Исландия
(1:0) Барсегян Тигран 53'    
(2:0) Байрамян Хорен 74'    
Юрченко Давид Амбарцумян Оганес Ароян Вараздат   67' Восканян Тарон Оганесян Камо Барсегян Тигран   90' Григорян Артак Удо Соломон   81' (Мурадян Карен (   81') Акопян Акоп   56' (Байрамян Хорен (   56') Адамян Саркис   81' (Шагоян Жирайр (   81') Бриаско-Балекян Норберто   64' (Карапетян Александр (   64')
Запасные: Бабаян Эдгар Бегларян Арсен Ишханян Айк Вбеймар Айвазов Анатолий Калисир Андре Григорян Сероб Бичахчян Ваан
Халльдоурссон Ханнес Севарссон Биркир Ингасон Сверрир   63' Сигурдссон Рагнар Скуласон Ари   8' Сигурдссон Арнор   55' (Сигторссон Колбейнн (   55') Гуннарссон Арон Бьярнасон Биркир   84' (Палссон Виктор (   84') Гудмундссон Йоханн   77' (Фридьонссон Хольмберт (   77') Бедварссон Йоун Дади   77' (Траустасон Арнор (   77') Гудмундссон Альберт   68'
Запасные: Сигурьонссон Рунар Сампстед Альфонс Кристинссон Огмундур Херманнссон Хьёртур Рунарссон Рунар Магнуссон Хёрдур Арнасон Кари Эйолфссон Холмар Эрн
28 марта. Стадион "Республиканский стадион".
Протокол игры  
Дания 8:0 Молдова
(1:0) Дольберг Каспер 19'    
(2:0) Дамсгор Миккель 22'    
(3:0) Дамсгор Миккель 29'    
(4:0) Стрюгер-Ларсен Йенс 35'    
(5:0) Йенсен Матиас 39'    
(6:0) Дольберг Каспер 48'    
(7:0) Сков Роберт 81'    
(8:0) Ингвартсен Маркус 89'    
Шмейхель Каспер Стрюгер-Ларсен Йенс   77' (Ингвартсен Маркус (   77') Андерсен Йоаким Вестергор Янник Бойлесен Николай Шоне Лассе   77' (Эриксен Кристиан (   77') Норгор Кристиан   64' (Йонссон Йенс (   64') Йенсен Матиас   77' (Кьяер Симон (   77') Ольсен Андреас   46' (Сков Роберт (   46') Дольберг Каспер Дамсгор Миккель
Запасные: Рённов Фредерик Брайтвайт Мартин Лоссль Йонас Васс Даниэль Винд Жонас Кристенсен Андреас Хёйбьерг Пьер-Эмиль
Намашко Станислав Архирий Игорь   46' (Жардан Ион (   46') Епуряну Александр Армаш Игорь Рябчук Олег Ионице Артур Карп Кэтэлин   18'   54' (Кожокарь Андрей (   54') Антонюк Александр   46' (Болохан Вадим (   46') Раца Вадим Плэтикэ Сергиу   54' (Marius Iosipoi (   54') Николаеску Йон   75' (Домашкан Виталий (   75')
Запасные: Чеботарь Николай Думбравану Даниэл Драган Ион Corneliu Cotogoi Белоусов Александр Постолаки Вирджилиу Кошелев Алексей
28 марта. Стадион "МСХ Арена" (Эрнинг).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Армении, Сборная Дании, Сборная Молдовы
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