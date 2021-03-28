Хвича в сборной Грузии отгрузил испанцам, но те вырвали победу в добавленное время

В отборе к ЧМ-2022 сборная Грузии с Хвичей Кварацхелией принимала испанцев.

После досадной домашней мировой в первом туре с Грецией испанцам довелось отправиться на выезд в Грузию. Естественно, пиренейская команда смотрелась фаворитом, однако в предыдущем их очном матче выиграла как раз-таки Грузия – в гостях со счётом 1:0 в товарищеской игре перед Евро-2016. Хотя, конечно, понятно, что к отчётной встрече это не имело никакого отношения, ведь уже почти пять лет с той поры минуло.

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Теперь у грузинской сборной есть талантливый самородок Хвича Кварацхелия, здорово заявивший о себе в российском чемпионате. На протяжении первого тайма он был наиболее глубокой и колючей занозой в испанской обороне. С территориальным преимуществом играли гости, но защита хозяев справлялась весьма неплохо, а мотор Хвича своими прорывами быстренько посадил на жёлтые карточки Диего Льоренте и Педро Порро. Поэтому неслучайно именно Кварацхелия сделал разницу ближе к перерыву. Китеишвили проткнул ему мяч на левый полуфланг, и Хвича классно поразил дальний нижний угол мимо Уная Симона (1:0).

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Да, грузины выглядели достойно, но «красная фурия» на то и «красная фурия», чтобы ждать от неё забитого гола в любой момент. На рубеже десяти минут второго тайма Альба невысоко доставил мяч к левому углу вратарской, где Мората то ли сыграл, то ли не сыграл пяточкой, а на дальней штанге снаряд легко проткнул в сетку Ферран Торрес (1:1). В том моменте остались не у дел Кашия и Гиорбелидзе, проспавшие своих оппонентов.

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После того как счёт сравнялся, игра подуспокоилась. Нельзя сказать, что ничья устраивала всех, поскольку у испанцев высокий статус, а грузины всё-таки выигрывали по ходу матча. Почти всё время атаковавшие пиренейцы в концовке попытались поддавить, и «крестоносцы» вроде как держались, но в компенсированное время всё же дрогнули. Ольмо пробил из-за пределов штрафной, и Лория, далековато вышедший из ворот, не смог отразить мяч, пущенный ему за шиворот, хотя коснулся снаряда (1:2).

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Разочарованные грузины получили ещё и удаление – за грубый подкат в центре поля против Педро Гонсалеса прямую красную получил Шенгелия. Подопечные Вилли Саньоля терпят досаднейшее поражение и в несколько понижают градус критики, которая обрушится на команда Луиса Энрике. Если бы испанцы сыграли вничью, то имели бы два очка после двух матчей, а так у них четыре была, что куда солиднее. У грузинской же сборной осталось ноль очков.

Кирилл Иванцов