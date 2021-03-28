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Хвича в сборной Грузии отгрузил испанцам, но те вырвали победу в добавленное время

28 Марта 2021, 20:53,

В отборе к ЧМ-2022 сборная Грузии с Хвичей Кварацхелией принимала испанцев.

Протокол игры  
Грузия 1:2 Испания
(1:0) Кварацхелия Хвича 44'    
    56' Торрес Ферран (1:1)
    90' Ольмо Дани (1:2)
Лория Гиорги Какабадзе Отар   79' (Чабрадзе Григол (   79') Кашия Гурам Двали Лаша Гиорбелидзе Гурам Канкава Джаба Гвилия Валериане Лобжанидзе Саба   70' (Беридзе Георгий (   70') Китеишвили Отар   70' (Шенгелия Леван (   70') Кварацхелия Хвича   79' (Квеквескири Ника (   79') Зивзивадзе Буду   19'   62' (Квилитая Георгий (   62')
Запасные: Кобахидзе Мамука Парунашвили Лаша Купатадзе Лазаре Мамардашвили Георгий Григалава Гиа Джигаури Джамбул Абурджания Георгий
Унай Симон Порро Педро   14'   65' (Льоренте Маркос (   65') Льоренте Диего   7'   46' (Иньиго Мартинес (   46') Гарсия Эрик Альба Жорди Фабиан Руис   54' (Тьяго Алькантара (   54') Бускетс Серхио   73' (Оярсабаль Микель (   73') Гонсалес Педро Торрес Ферран Мората Альваро Хиль Бриан   46' (Ольмо Дани (   46')
Запасные: Санчес Роберт Коке Хорхе Рамос Серхио Гайя Хосе Де Хеа Давид Родри Эрнандес Каналес Серхио
28 марта. Стадион "Борис Пайчадзе".

После досадной домашней мировой в первом туре с Грецией испанцам довелось отправиться на выезд в Грузию. Естественно, пиренейская команда смотрелась фаворитом, однако в предыдущем их очном матче выиграла как раз-таки Грузия – в гостях со счётом 1:0 в товарищеской игре перед Евро-2016. Хотя, конечно, понятно, что к отчётной встрече это не имело никакого отношения, ведь уже почти пять лет с той поры минуло.

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Теперь у грузинской сборной есть талантливый самородок Хвича Кварацхелия, здорово заявивший о себе в российском чемпионате. На протяжении первого тайма он был наиболее глубокой и колючей занозой в испанской обороне. С территориальным преимуществом играли гости, но защита хозяев справлялась весьма неплохо, а мотор Хвича своими прорывами быстренько посадил на жёлтые карточки Диего Льоренте и Педро Порро. Поэтому неслучайно именно Кварацхелия сделал разницу ближе к перерыву. Китеишвили проткнул ему мяч на левый полуфланг, и Хвича классно поразил дальний нижний угол мимо Уная Симона (1:0).

Embed from Getty Images

Да, грузины выглядели достойно, но «красная фурия» на то и «красная фурия», чтобы ждать от неё забитого гола в любой момент. На рубеже десяти минут второго тайма Альба невысоко доставил мяч к левому углу вратарской, где Мората то ли сыграл, то ли не сыграл пяточкой, а на дальней штанге снаряд легко проткнул в сетку Ферран Торрес (1:1). В том моменте остались не у дел Кашия и Гиорбелидзе, проспавшие своих оппонентов. 

Embed from Getty Images

После того как счёт сравнялся, игра подуспокоилась. Нельзя сказать, что ничья устраивала всех, поскольку у испанцев высокий статус, а грузины всё-таки выигрывали по ходу матча. Почти всё время атаковавшие пиренейцы в концовке попытались поддавить, и «крестоносцы» вроде как держались, но в компенсированное время всё же дрогнули. Ольмо пробил из-за пределов штрафной, и Лория, далековато вышедший из ворот, не смог отразить мяч, пущенный ему за шиворот, хотя коснулся снаряда (1:2).

Embed from Getty Images

Разочарованные грузины получили ещё и удаление – за грубый подкат в центре поля против Педро Гонсалеса прямую красную получил Шенгелия. Подопечные Вилли Саньоля терпят досаднейшее поражение и в несколько понижают градус критики, которая обрушится на команда Луиса Энрике. Если бы испанцы сыграли вничью, то имели бы два очка после двух матчей, а так у них четыре была, что куда солиднее. У грузинской же сборной осталось ноль очков.

Кирилл Иванцов
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Испании, Сборная Грузии, Чемпионат Мира 2022
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Комментарии (5)
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0
odessa83234
28 Марта 2021, 21:31

"Отгрузил" (отгрузили) - когда много.

0
Underdog
28 Марта 2021, 21:28

Ай,генацвале,не додавили мертвых испашек.
Жаль... Нельзя не согласиться с Элементом-Испания полные импотенты

1
ARTUR
28 Марта 2021, 20:58
Что это было?? С такой игрой нечего делать на ЧМ. Если бы не вратарь, то опять потеря очков, а этот Хвича возил оборону как хотел.
0
Underdog
28 Марта 2021, 21:29

Так и буки после первого тайма давали на победу Испании 2,85. Карл!!! С Грузией!!!

1
Element-22
28 Марта 2021, 21:07

посмотрел вторые таймы и с греками, и с грузинами. моё мнение: импотенты. даже хуже. катают, катают, а чо дальше делать - не знают. да и глядя на состав, даже у меня - антифаната всего испанского - печаль и тоска...

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