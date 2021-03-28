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Кварацхелия забил испанцам, Грузия ведёт 1:0 - видео

28 Марта 2021, 20:11,

Сборная Испании продолжает удивлять на старте отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сначала пиренейцы дома не смогли обыграть греков (1:1), хотя позволили сопернику лишь раз пробить по своим воротам. Во втором туре квалификации коллектив Луиса Энрике гостит у грузинской сборной. Испанцы гораздо чаще контролировали мяч в первом тайме, но не «перебили» соперника, а на 43-й минуте неприкрытый форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия получил мяч на подступах к штрафной, продвинулся вперед и пробил в дальний нижний угол, открыв счет.

Видео голевого эпизода представлено вашему вниманию.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Испании, Сборная Грузии, Хвича Кварацхелия
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