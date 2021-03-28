​Российские арбитры назначены на матч сборной Португалии

Российская бригада арбитров получила назначение на следующий матч сборной Португалии в отборе на чемпионат мира. Обслуживать гостевой поединок португальцев против сборной Люксембурга в поле будет Сергей Иванов. Помогать ему на боковых линиях будут Роман Усачев и Дмитрий Сафьян. В качестве четвёртого рефери отработает Виталий Мешков.

Напомним, что предыдущий матч сборной Португалии завершился судейским скандалом. Боковой рефери не заметил, что мяч пересёк линию ворот, поэтому гол Криштиану Роналду сборной Сербии не был засчитан. Встреча завершилась ничьей с результатом 2:2.