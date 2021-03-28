Киммих: «С бойкотом чемпионата мира в Катаре мы опоздали на 10 лет»

Игрок сборной Германии Йозуа Киммих высказался по поводу возможного бойкота чемпионата мира в Катаре. Немецкая сборная была одной из команд, которая привлекла внимание общественности к проблемам прав человека в Катаре. Издание The Guardian ранее публиковало материал о гибели 6500 рабочих при строительстве объектов чемпионата мира.

«Думаю, с бойкотом чемпионата мира в Катаре мы опоздали на 10 лет. Страну мундиаля выбрали не в этом году, а несколько лет назад. Тогда и следовало думать о бойкоте.

Теперь же мы можем лишь пользоваться возможностью, чтобы повысить осведомлённость людей о том, что происходит», - цитирует Киммиха CNA.