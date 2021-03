​Модрич расплакался, когда его поздравляли с рекордом

В субботу вечером Лука Модрич опередил Дарио Срна и стал рекордсменом по количеству игр за сборную Хорватии. Модрич принял участие в 135 играх национальной команды.

Хорватский футбольный союз опубликовал видео о том, как Модрич принимал поздравления после матча против Кипра (победа 1:0). Лука получил торт, а партнёры аплодировали ему стоя. На эмоциях полузащитник даже расплакался.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb