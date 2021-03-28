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​Коулмэн: «Чувствую злость и стыд»

28 Марта 2021, 09:47,

Шеймус Коулмэн высказался после домашнего поражения сборной Ирландии от Люксембурга в рамках отбора на чемпионат мира.

«Чувствую злость и стыд, всего понемногу. Мне нужно сейчас дать интервью, но слов для этого просто нет. Мне стыдно. Как футболисты, мы воспринимаем этот результат как удар по подбородку. Это далеко не то, чего мы хотели добиться сегодня.

Как опытный игрок, я принимаю заслуженную критику и иду вперёд. Это тяжёлый старт отбора, но нам нужно чувствовать гордость, выступая в футболке сборной Ирландии. Я не думаю, что сегодня это присутствовало», - рассказал Коулмэн RTE.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Ирландии, Шеймус Коулмэн
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