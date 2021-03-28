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​Сборная Люксембурга победила на выезде в отборе на чемпионат мира впервые с 2008 года

28 Марта 2021, 00:56,

В последние годы сборная Люксембурга добилась существенного прогресса и уже не выглядит поставщиком очков для остальных команд. В субботу вечером люксембуржцы обыграли на выезде Ирландию с минимальным счётом 1:0. Гости не отсиживались в обороне, а играли на победу, что находит отражение в статистике (12:9 по ударам, 4:4 по ударам в створ).

Победить на выезде в отборе на чемпионат мира сборной Люксембурга удалось впервые с сентября 2018 года. Тогда люксембуржцы сенсационно победили в гостях у Швейцарии с результатом 2:1.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Люксембурга
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