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​Мертенс получил травму в матче сборной Бельгии

28 Марта 2021, 00:47,

Форвард «Наполи» Дрис Мертенс получил травму в матче сборной Бельгии против Чехии, который проходил в субботу вечером. Мертенс был заменён вскоре после начала второго тайма – на пятьдесят шестой минуте. Как сообщает Football Italia, бельгийский нападающий повредил плечо. Степень серьёзности травмы станет известна после прохождения Дрисом медицинского обследования.

Сборные Чехии и Бельгии не смогли выявить сильнейшего – 1:1. Следующий матч «красные дьяволы» проведут во вторник, тридцатого марта. Команда Роберто Мартинеса в родных стенах сыграет против команды Беларуси.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Дрис Мертенс
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