Форвард «Наполи» Дрис Мертенс получил травму в матче сборной Бельгии против Чехии, который проходил в субботу вечером. Мертенс был заменён вскоре после начала второго тайма – на пятьдесят шестой минуте. Как сообщает Football Italia, бельгийский нападающий повредил плечо. Степень серьёзности травмы станет известна после прохождения Дрисом медицинского обследования.

Сборные Чехии и Бельгии не смогли выявить сильнейшего – 1:1. Следующий матч «красные дьяволы» проведут во вторник, тридцатого марта. Команда Роберто Мартинеса в родных стенах сыграет против команды Беларуси.