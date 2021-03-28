Чехия и Бельгия поделили очки, Словакия ушла от поражения в игре с Мальтой

|
28 Марта 2021, 00:39,
|
|
Сборные Чехии и Бельгии провели достаточно равный матч второго тура отбора чемпионата мира 2022 года. Лукаш Провод улучил момент для ускорения к радиусу штрафной, после чего точно пробил в правый нижний угол. Спустя 10 минут Ромелу Лукаку получил проникающий пас, дважды оставил в дураках защитника и поразил цель, голкипер не смог парировать. Как итог - ничья 1:1.
В матче группы Н Словакия не смогла создать больше моментов у ворот противника, чем скромная Мальта, а первый тайм вовсе проиграла со счетом 0:2. Впрочем, сразу после перерыва счет удалось сравнять, но не более того.
Протокол игры
|(1:0) Провод Лукас 50'
|61' Лукаку Ромелу (1:1)
Вацлик Томаш • Цоуфал Владимир • Челюстка Ондржей • Кудела Ондрей • Боржил Ян • Голеш Томаш • Провод Лукас 90' ( Пекхарт Томаш ( 90') • Соучек Томаш • 43'Барак Антонин 78' ( Павелка Давид ( 78') • Янкто Якуб 61' ( Масопуст Лукаш ( 61') • Крменчик Михал 78' ( Выдра Матей ( 78')
Запасные: Нгуиэн Филип • Стронати Патрицио • Пешек Якуб • Мандоус Алеш • Зима Давид • Малинский Томас • Матею Алеш
Куртуа Тибо • Алдервейрельд Тоби • Денайер Джейсон • Вертонген Ян • 73'Кастань Тимоти • 25'Де Брёйне Кевин • Дендонкер Леандер • Тилеманс Юри • Мертенс Дрис 56' ( Троссар Леандро ( 56') • Лукаку Ромелу • Шадли Насер 56' ( Фокет Томас ( 56')
Запасные: Мехеле Брандон • Ванакен Ханс • Бентеке Кристиан • Бачуайи Миши • Камински Томас • Прает Деннис • Янузай Аднан • Докю Жереми • Салемакерс Алексис • Миньоле Симон
27 марта. Стадион "Синобо".
Протокол игры
|16' Гамбин Люк (0:1)
|20' Сатариано Александер (0:2)
|(1:2) Стрелец Давид 49'
|(2:2) Шкриньяр Милан 53'
Куцяк Душан • Косцельник Мартин • 54'Вальент Мартин • Шкриньяр Милан • Ганцко Давид 39' ( Голубек Якуб ( 39') • Грошовски Патрик 82' ( Шранц Иван ( 82') • Суслов Томаш 72' ( Руснак Альберт ( 72') • Куцка Юрай 46' ( Стрелец Давид ( 46') • Грегуш Ян • Мак Роберт • Дюриш Михал 40' 46' ( Боженик Роберт ( 46')
Запасные: Громада Якуб • Шатка Любомир • Грейф Доминик • Беро Матуш • Пощек Лукаш • Губочан Томаш
Бонелло Анри • 85'Шоу Курт • Пепе Энрико • Борг Стив • Мбонг Джозеф • Гийомье Мэтью • Теума Тедди 90' ( Кристенсен Бьорн ( 90') • Камензули Райан • 23'Гамбин Люк 68' ( Нвоко Кирьян ( 68') • Мбонг Пол 68' ( Греч Джейк ( 68') • Сатариано Александер 79' ( Пизани Стивен ( 79')
Запасные: Мускат Зак • Корбалан Хуан • Монтебельо Лука • Dexter Xuereb • Галеа Джейк • Димеч Шон • Агиус Андре • Кремона Мэтью
27 марта. Стадион "Антон Малатинский".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Бельгии, Сборная Чехии, Сборная Словакии, Сборная Мальты