Чехия и Бельгия поделили очки, Словакия ушла от поражения в игре с Мальтой

Сборные Чехии и Бельгии провели достаточно равный матч второго тура отбора чемпионата мира 2022 года. Лукаш Провод улучил момент для ускорения к радиусу штрафной, после чего точно пробил в правый нижний угол. Спустя 10 минут Ромелу Лукаку получил проникающий пас, дважды оставил в дураках защитника и поразил цель, голкипер не смог парировать. Как итог - ничья 1:1.

В матче группы Н Словакия не смогла создать больше моментов у ворот противника, чем скромная Мальта, а первый тайм вовсе проиграла со счетом 0:2. Впрочем, сразу после перерыва счет удалось сравнять, но не более того.