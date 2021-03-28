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Чехия и Бельгия поделили очки, Словакия ушла от поражения в игре с Мальтой

28 Марта 2021, 00:39,

Сборные Чехии и Бельгии провели достаточно равный матч второго тура отбора чемпионата мира 2022 года. Лукаш Провод улучил момент для ускорения к радиусу штрафной, после чего точно пробил в правый нижний угол. Спустя 10 минут Ромелу Лукаку получил проникающий пас, дважды оставил в дураках защитника и поразил цель, голкипер не смог парировать. Как итог - ничья 1:1.

В матче группы Н Словакия не смогла создать больше моментов у ворот противника, чем скромная Мальта, а первый тайм вовсе проиграла со счетом 0:2. Впрочем, сразу после перерыва счет удалось сравнять, но не более того.

Протокол игры  
Чехия 1:1 Бельгия
(1:0) Провод Лукас 50'    
    61' Лукаку Ромелу (1:1)
Вацлик Томаш Цоуфал Владимир Челюстка Ондржей Кудела Ондрей Боржил Ян Голеш Томаш Провод Лукас   90' (Пекхарт Томаш (   90') Соучек Томаш   43' Барак Антонин   78' (Павелка Давид (   78') Янкто Якуб   61' (Масопуст Лукаш (   61') Крменчик Михал   78' (Выдра Матей (   78')
Запасные: Нгуиэн Филип Стронати Патрицио Пешек Якуб Мандоус Алеш Зима Давид Малинский Томас Матею Алеш
Куртуа Тибо Алдервейрельд Тоби Денайер Джейсон Вертонген Ян   73' Кастань Тимоти   25' Де Брёйне Кевин Дендонкер Леандер Тилеманс Юри Мертенс Дрис   56' (Троссар Леандро (   56') Лукаку Ромелу Шадли Насер   56' (Фокет Томас (   56')
Запасные: Мехеле Брандон Ванакен Ханс Бентеке Кристиан Бачуайи Миши Камински Томас Прает Деннис Янузай Аднан Докю Жереми Салемакерс Алексис Миньоле Симон
27 марта. Стадион "Синобо".
Протокол игры  
Словакия 2:2 Мальта
    16' Гамбин Люк (0:1)
    20' Сатариано Александер (0:2)
(1:2) Стрелец Давид 49'    
(2:2) Шкриньяр Милан 53'    
Куцяк Душан Косцельник Мартин   54' Вальент Мартин Шкриньяр Милан Ганцко Давид   39' (Голубек Якуб (   39') Грошовски Патрик   82' (Шранц Иван (   82') Суслов Томаш   72' (Руснак Альберт (   72') Куцка Юрай   46' (Стрелец Давид (   46') Грегуш Ян Мак Роберт Дюриш Михал   40'   46' (Боженик Роберт (   46')
Запасные: Громада Якуб Шатка Любомир Грейф Доминик Беро Матуш Пощек Лукаш Губочан Томаш
Бонелло Анри   85' Шоу Курт Пепе Энрико Борг Стив Мбонг Джозеф Гийомье Мэтью Теума Тедди   90' (Кристенсен Бьорн (   90') Камензули Райан   23' Гамбин Люк   68' (Нвоко Кирьян (   68') Мбонг Пол   68' (Греч Джейк (   68') Сатариано Александер   79' (Пизани Стивен (   79')
Запасные: Мускат Зак Корбалан Хуан Монтебельо Лука Dexter Xuereb Галеа Джейк Димеч Шон Агиус Андре Кремона Мэтью
27 марта. Стадион "Антон Малатинский".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Бельгии, Сборная Чехии, Сборная Словакии, Сборная Мальты
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