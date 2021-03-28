Сабитов: «От крупного поражения сборную Латвии спасла блестящая игра вратаря Озолса»

Тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча Голландия – Латвия (2:0) в отборочном этапе к чемпионату мира-2022.

- Изначально было понятно, что сборная Латвии ехала в Голландию сохранить свои ворота в неприкосновенности, если получится. Играть с таким соперником в открытый футбол чревато крупным поражением, поэтому латвийцы привязались к своей штрафной площади. Голландцам было тяжело вскрывать такую насыщенную оборону, но всё равно они создали достаточно моментов, и сборную Латвии спасла от разгрома только блестящая игра вратаря «Риги» Озолса.

В составе латвийской сборной есть интересные игроки, но в матче с Голландией они практически не имели возможности показать свои атакующие скиллы. Тот же Камеш, ранее выступавший в российской лиге, сейчас качественно играет за «Ригу», но против Голландии он вряд ли мог проявить себя. Его игра – это подключения в атаку, работоспособность в созидании и техника, однако ему, как и всем его партнёрам, приходилось всё время обороняться.

Какие у Латвии задачи в отборочной группе? Набрать как можно больше очков. При этом ясно, что против Голландии шансы не проиграть очень маленькие. Есть ли в Латвии сильные игроки на подходе? Есть большой спрос со стороны европейских клубов на воспитанников разных академий – не только «Риги», но и РФШ, «Даугавпилса». Итальянские, голландские специалисты приезжают, просматривают талантов и приглашают их в свои клубы.