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​Арбитр Фраппар снова вписала своё имя в историю

27 Марта 2021, 23:58,

Француженка Стефани Фраппар, работающая футбольным арбитром, поставила очередную галочку в списке своих профессиональных достижений. Отработав на субботнем матче между сборными Голландии и Латвии, Фраппар стала первой женщиной-арбитром в истории мужского отбора на чемпионат мира.

Ранее Фраппар покорялись другие достижения, причём куда более важные. В 2019 году она стала первой женщиной, обслужившей крупный финал в мужском футболе – матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси».

В декабре 2020 года Фраппар стала первой женщиной, которая отработала на игре мужской Лиги чемпионов. В тот вечер встречались «Ювентус» и киевское «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Голландии, Сборная Латвии, Стефани Фраппар
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