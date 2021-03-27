​Арбитр Фраппар снова вписала своё имя в историю

Француженка Стефани Фраппар, работающая футбольным арбитром, поставила очередную галочку в списке своих профессиональных достижений. Отработав на субботнем матче между сборными Голландии и Латвии, Фраппар стала первой женщиной-арбитром в истории мужского отбора на чемпионат мира.

Ранее Фраппар покорялись другие достижения, причём куда более важные. В 2019 году она стала первой женщиной, обслужившей крупный финал в мужском футболе – матч за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси».

В декабре 2020 года Фраппар стала первой женщиной, которая отработала на игре мужской Лиги чемпионов. В тот вечер встречались «Ювентус» и киевское «Динамо».