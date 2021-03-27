Беларусь с трудом обыграла Эстонию, Азербайджан проиграл Катару

В отборочной группе Е чемпионата мира 2022 года Беларусь принимала Эстонию и дважды вынуждена была отыгрываться, но в концовке в большинстве удалось обыграть прибалтов - 4:2. Дубль на счету игрока «Локомотива» Виталия Лисаковича.

В группе А Азербайджан играл против Катара, который участвует в квалификации вне конкурса. Рамиль Шейдаев быстро открыл счет с пенальти, но хозяева финальной части после перерыва исправились - 2:1.