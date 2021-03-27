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Беларусь с трудом обыграла Эстонию, Азербайджан проиграл Катару

27 Марта 2021, 21:55,

В отборочной группе Е чемпионата мира 2022 года Беларусь принимала Эстонию и дважды вынуждена была отыгрываться, но в концовке в большинстве удалось обыграть прибалтов - 4:2. Дубль на счету игрока «Локомотива» Виталия Лисаковича.

В группе А Азербайджан играл против Катара, который участвует в квалификации вне конкурса. Рамиль Шейдаев быстро открыл счет с пенальти, но хозяева финальной части после перерыва исправились - 2:1.

Протокол игры  
Беларусь 4:2 Эстония
    31' Аниер Хенри (0:1)
(1:1) Лисакович Виталий 45'    
    55' Аниер Хенри (1:2)
(2:2) Кендыш Юрий 64'    
(3:2) Савицкий Павел 81'    
(4:2) Лисакович Виталий 83'    
Гутор Александр Юзепчук Роман Наумов Никита Бордачёв Максим Золотов Николай Эбонг Макс   58' (Сигневич Николай (   58') Кендыш Юрий   18'   87' (Климович Владислав (   87') Яблонский Евгений   58' (Савицкий Павел (   58') Стасевич Игорь Лисакович Виталий   85' (Бахар Иван (   85') Лаптев Денис   4'   46' (Кисляк Сергей (   46')
Запасные: Павлюченко Павел Антилевский Дмитрий Павловец Александр Поляков Денис Подстрелов Дмитрий Чичкан Антон Швецов Максим
Игонен Матвей Кууск Мяртен   50' Пюрг Хенрик   89' Паскочи Максим   87' (Кирсс Роберт (   87') Лиландер Михаэл Аллику Рауно   59'   62' (Ыйгус Карл (   62'   63'   77') Поом Маркус Bogdan Vastsuk Аниер Хенри   85' Саппинен Рауно   79' (Пури Сандер (   79') Васильев Константин
Запасные: Рооснупп Марк-Оливер Magnus Villota Аксалу Михкель Фролов Андре Дымов Павел Антонов Илья Karl Andre Vallner Kristo Hussar Касе Мартин
27 марта. Стадион "Динамо (Минск)".
Протокол игры  
Катар 2:1 Азербайджан
    16' Шейдаев Рамиль (0:1)
(1:1) Аль-Хаидос Хассан 55'    
(2:1) Аль-Хаидос Хассан 58'    
Аль-Шееб Саад Ваад Мохаммед Ахмед Хомам Хухи Буалем Аль-Рави Бассам Педру Коррейя Абдулла Абдулсалам Мадибо Ассим Аль-Хаидос Хассан Али Альмоэз Алаэльдин Ахмед
Балаев Эмил Сертан Ташкын Мустафазаде Бахлул Алиев Шахрияр Халилзаде Тамкин Муталлимов Теллур Иббрахимли Исмаил Исаев Алексей Нуриев Анатолий Шейдаев Рамиль Эмрели Махир
27 марта. Стадион "Дженерали Арена" (Прага).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Беларуси, Сборная Азербайджана, Виталий Лисакович
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