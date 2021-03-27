Беларусь с трудом обыграла Эстонию, Азербайджан проиграл Катару

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27 Марта 2021, 21:55,
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В отборочной группе Е чемпионата мира 2022 года Беларусь принимала Эстонию и дважды вынуждена была отыгрываться, но в концовке в большинстве удалось обыграть прибалтов - 4:2. Дубль на счету игрока «Локомотива» Виталия Лисаковича.
В группе А Азербайджан играл против Катара, который участвует в квалификации вне конкурса. Рамиль Шейдаев быстро открыл счет с пенальти, но хозяева финальной части после перерыва исправились - 2:1.
Протокол игры
|31' Аниер Хенри (0:1)
|(1:1) Лисакович Виталий 45'
|55' Аниер Хенри (1:2)
|(2:2) Кендыш Юрий 64'
|(3:2) Савицкий Павел 81'
|(4:2) Лисакович Виталий 83'
Гутор Александр • Юзепчук Роман • Наумов Никита • Бордачёв Максим • Золотов Николай • Эбонг Макс 58' ( Сигневич Николай ( 58') • Кендыш Юрий 18' 87' ( Климович Владислав ( 87') • Яблонский Евгений 58' ( Савицкий Павел ( 58') • Стасевич Игорь • Лисакович Виталий 85' ( Бахар Иван ( 85') • Лаптев Денис 4' 46' ( Кисляк Сергей ( 46')
Запасные: Павлюченко Павел • Антилевский Дмитрий • Павловец Александр • Поляков Денис • Подстрелов Дмитрий • Чичкан Антон • Швецов Максим
Игонен Матвей • Кууск Мяртен • 50'Пюрг Хенрик • 89'Паскочи Максим 87' ( Кирсс Роберт ( 87') • Лиландер Михаэл • Аллику Рауно 59' 62' ( Ыйгус Карл ( 62' 63' ) • 77'Поом Маркус • Bogdan Vastsuk • Аниер Хенри • 85'Саппинен Рауно 79' ( Пури Сандер ( 79') • Васильев Константин
Запасные: Рооснупп Марк-Оливер • Magnus Villota • Аксалу Михкель • Фролов Андре • Дымов Павел • Антонов Илья • Karl Andre Vallner • Kristo Hussar • Касе Мартин
27 марта. Стадион "Динамо (Минск)".
Протокол игры
|Катар
|2:1
|Азербайджан
|16' Шейдаев Рамиль (0:1)
|(1:1) Аль-Хаидос Хассан 55'
|(2:1) Аль-Хаидос Хассан 58'
27 марта. Стадион "Дженерали Арена" (Прага).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Беларуси, Сборная Азербайджана, Виталий Лисакович