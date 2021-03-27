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27 Марта 2021, 21:50,
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Сборная Голландии присоединилась к акции протеста против нарушений прав человека в Катаре, где пройдёт следующий чемпионат мира. Ранее британское издание The Guardian писало о том, что на строительстве объектов будущего мундиаля погибло около 6500 человек.
Перед матчем против Латвии голландские футболисты вышли на поле в футболках с надписью «Футбол поддерживает перемены».
Ранее в акции протеста поучаствовали сборные Норвегии и Германии. Норвежцы выходили на игру в футболках, на которых было написано «Права человека – на поле и за его пределами». Немцы же выстраивались в футболках с буквами, образовав два слова – «Права человека».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Голландии
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