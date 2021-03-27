Сборная Голландии присоединилась к акции протеста против нарушений прав человека в Катаре, где пройдёт следующий чемпионат мира. Ранее британское издание The Guardian писало о том, что на строительстве объектов будущего мундиаля погибло около 6500 человек.

Перед матчем против Латвии голландские футболисты вышли на поле в футболках с надписью «Футбол поддерживает перемены».

Ранее в акции протеста поучаствовали сборные Норвегии и Германии. Норвежцы выходили на игру в футболках, на которых было написано «Права человека – на поле и за его пределами». Немцы же выстраивались в футболках с буквами, образовав два слова – «Права человека».