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​Модрич установил рекорд в сборной Хорватии

27 Марта 2021, 20:42,

В субботу сборная Хорватии проводит домашний матч против команды Кипра в рамках второго тура отбора на чемпионат мира. Для Луки Модрича это 135 поединок в составе хорватской национальной команды. Таким образом, Модрич установил новый рекорд по количеству игр в футболке «шашечных».

Предыдущий рекорд принадлежал Дарио Срна, на счету которого 134 матча за сборную Хорватии. Срна выступал за национальную команду в период с 2002 по 2016 год. Он уже завершил карьеру футболиста и теперь работает футбольным директором в донецком «Шахтёре».

Отметим, что сборная Хорватии выступает в одной отборочной группе со сборной России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Хорватии, Лука Модрич
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