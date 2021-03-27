​Модрич установил рекорд в сборной Хорватии

В субботу сборная Хорватии проводит домашний матч против команды Кипра в рамках второго тура отбора на чемпионат мира. Для Луки Модрича это 135 поединок в составе хорватской национальной команды. Таким образом, Модрич установил новый рекорд по количеству игр в футболке «шашечных».

Предыдущий рекорд принадлежал Дарио Срна, на счету которого 134 матча за сборную Хорватии. Срна выступал за национальную команду в период с 2002 по 2016 год. Он уже завершил карьеру футболиста и теперь работает футбольным директором в донецком «Шахтёре».

Отметим, что сборная Хорватии выступает в одной отборочной группе со сборной России.