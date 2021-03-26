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​Рэшфорд уехал из сборной Англии из-за травмы

26 Марта 2021, 23:34,

Форвард Маркус Рэшфорд не поможет сборной Англии в ближайших матчах отбора на чемпионат мира против Албании и Польши. Об этом в Twitter написал журналист Саймон Пич со ссылкой на информацию Футбольной ассоциации Англии.

Рэшфорд не сыграл в четверг вечером против сборной Сан-Марино из-за травмы. После оценки состояния футболиста было решено, что он должен вернуться в расположение «Манчестер Юнайтед» и проходить реабилитацию там.

Напомним, что сборная Англии играючи разгромила Сан-Марино в стартовом поединке отбора на мундиаль – 5:0. Ближайшую игру против Албании англичане проведут в воскресенье, двадцать восьмого числа.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Маркус Рэшфорд
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