​Ибрагимович: «Мне 39, а я всё ещё могу делать трюки ниндзя»

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26 Марта 2021, 23:19,
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В четверг вечером Златан Ибрагимович провёл первый матч за сборную Швеции за пять лет. Звёздный форвард поделился ощущениями от возвращения в национальную команду.
«Когда я играю, я просто стараюсь делать своё дело. Я ничего не планирую и ни о чём не думаю, моя игра – это импульс. Я всё ещё могу делать трюки ниндзя, хотя мне уже 39 лет», - высказался Ибрагимович.
«Ощущение от возвращения в сборную были потрясающим, но мне не хватало фанатов. Когда я в последний раз играл здесь, стадион был полным, и атмосфера была другой», - цитирует футболиста Goal.com.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Швеции