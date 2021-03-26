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​Ибрагимович: «Мне 39, а я всё ещё могу делать трюки ниндзя»

26 Марта 2021, 23:19,

В четверг вечером Златан Ибрагимович провёл первый матч за сборную Швеции за пять лет. Звёздный форвард поделился ощущениями от возвращения в национальную команду.

«Когда я играю, я просто стараюсь делать своё дело. Я ничего не планирую и ни о чём не думаю, моя игра – это импульс. Я всё ещё могу делать трюки ниндзя, хотя мне уже 39 лет», - высказался Ибрагимович.

«Ощущение от возвращения в сборную были потрясающим, но мне не хватало фанатов. Когда я в последний раз играл здесь, стадион был полным, и атмосфера была другой», - цитирует футболиста Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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