​Ибрагимович: «Мне 39, а я всё ещё могу делать трюки ниндзя»

В четверг вечером Златан Ибрагимович провёл первый матч за сборную Швеции за пять лет. Звёздный форвард поделился ощущениями от возвращения в национальную команду.

«Когда я играю, я просто стараюсь делать своё дело. Я ничего не планирую и ни о чём не думаю, моя игра – это импульс. Я всё ещё могу делать трюки ниндзя, хотя мне уже 39 лет», - высказался Ибрагимович.

«Ощущение от возвращения в сборную были потрясающим, но мне не хватало фанатов. Когда я в последний раз играл здесь, стадион был полным, и атмосфера была другой», - цитирует футболиста Goal.com.