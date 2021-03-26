Роберто Мартинес: «Азар отчаянно хочет вернуться на поле»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поддержал полузащитника Эдена Азара, которого преследуют травмы.

- Азар отчаянно хочет вернуться на поле, - заявил Мартинес на пресс-конференции. - Считаю, что Эден хладнокровен во всех ситуациях, но сейчас он не может дождаться момента выздоровления. У футболиста странные ощущения, когда он не может выйти на поле. Непросто играть 12-13 сезонов по 90 минут и вдруг оказаться в ситуации, когда не можешь делать то, что всегда мог. Это шок, тем не менее, я вижу, что Эден все время в хорошем расположении духа.

В текущем сезоне Азар сыграл в 14 матчах (636 минут).