Ибрагимович: «Казалось, это мой дебютный матч за сборную Швеции»

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26 Марта 2021, 11:45,
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Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в сборную Швеции. 39-летний нападающий вышел в основном составе на поединок отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Грузии (1:0).
«Великолепные ощущения. Казалось, что это для меня дебютный поединок за сборную Швеции. Было много адреналина в крови.
Я считаю, что мог бы сыграть лучше, однако мы смогли одержать победу. Это самое главное», - рассказал нападающий в интервью Sverige Radio.
Напомним, что Златан стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции. Он вышел на поле в возрасте 39 лет и 173 дней.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Златан Ибрагимович, Сборная Швеции