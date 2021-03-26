Ибрагимович: «Казалось, это мой дебютный матч за сборную Швеции»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в сборную Швеции. 39-летний нападающий вышел в основном составе на поединок отборочного этапа чемпионата мира-2022 против Грузии (1:0).

«Великолепные ощущения. Казалось, что это для меня дебютный поединок за сборную Швеции. Было много адреналина в крови.

Я считаю, что мог бы сыграть лучше, однако мы смогли одержать победу. Это самое главное», - рассказал нападающий в интервью Sverige Radio.

Напомним, что Златан стал самым возрастным игроком в истории сборной Швеции. Он вышел на поле в возрасте 39 лет и 173 дней.