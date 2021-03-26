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Ибрагимович стал рекордсменом сборной Швеции

26 Марта 2021, 09:21,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции. Опытный бомбардир принял участие в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Грузии.

Как информирует пресс-служба УЕФА, Ибрагимович стал самым возрастным футболистом в истории сборной Швеции. Нападающий появился на поле в возрасте 39 лет и 173 дней.

Златан превзошел рекордное достижение голкипера Томаса Равелли, принимавшего участие в поединке национальной команды в возрасте 38 лет и 59 дней.

Матч между сборными Швеции и Грузии завершился победой хозяев со счетом 1:0. Следующий поединок скандинавы проведут на выезде с Косово.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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