Германия за первые семь минут разбила Исландию, показав очень качественный футбол

Первый матч в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 сборная Германии провела против Исландии.

Стартовал для Бундестим отбор на мировое первенство, в котором точно не примет участие их главный тренер. Йоаким Лёв объявил, что покинет сборную Германии после чемпионата Европы, так что отбор на «мундиаль» лично для него не несёт большого турнирного значения. Первым соперником стала Исландия, которая после сказки пятилетней давности, всё увереннее рушится в футбольную пропасть. Судите сами, 7 из 8 последних матчей в Лиге наций проиграны с общим счётом 6:20, а из топ-соперников: только две встречи с Бельгией.

Германия тоже вряд ли захочет вспоминать последний сбор. Заключительный матч на данный момент Бундестим сыграла против сборной Испании, уступив с катастрофическим счётом 6:0! Может быть, именно тогда и зародилась идея проводить Лёва на пенсию. Всё-таки, сборная Германии уже давно не та, что наводила ужас на соперников в 2014-м году, результаты идут по нисходящей уже довольно долгое время.

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Но вопросы по победителю первого матча отбора на ЧМ-2022 сборная Германии сняла за семь минут, когда отличились Горецка и Хаверц. Обе атаки потрясающими забросами из глубины начал Йозуа Киммих. В первом случае Серж Гнабри скинул под удар Горецке, а Леон точно пробил с лёту. А во втором наступлении Лерой Сане прострелил на второй темп, а Кай Хаверц уложил мяч точно в угол – 2:0. Сборная Исландии, кажется, даже не удивилась такому результату. Матч при 2:0 продолжился будто на табло нули.

Сборная Германии оборонялась, владея мячом. Просто гоняли соперника, то опуская игру к своим воротам, то поднимаясь к центру поля, то атакуя. Исландцы бегали без мяча, словно это дворовая игра в «собачки». Преимущество по выполненным передачам достигло цифр 450 на 70 в первом тайме. За счёт чего «викинги» могли отыграться, не знали они и сами. Прессинг не приносил никаких результатов, а вот Бундестим возвращала себе мяч очень быстро.

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Час игрового времени не прошёл, а сборная Германии в пешеходном темпе довела дело до разгрома. Илкай Гюндоган на дуге штрафной площади мяч получил, под правую подработал и пробил аккурат под штангу – 3:0. Правда, в момент удара голкиперу мешал Кай Хаверц, находившийся в офсайд. Но VAR на матчах отбора нет, а рефери этого не заметил. Через пару минут, кстати, Хаверцу должок вернули. Кай замкнул заброс из глубины, пробив под штангу, но боковой арбитр сразу же «зажёг» офсайд.

Очень уверенной победой сборная Германии стартовала в отборе к чемпионату мира. Может быть, Лёву не нужно уходить?