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Италия начала отбор с простой победы над Северной Ирландией

26 Марта 2021, 00:35,

Сборная Италии начала отборочный турнир к чемпионату мира 2022-го года с простой победы. Ещё в первом тайме подопечные Роберто Манчини забили два безответных гола в ворота Северной Ирландии, что и предопределило исход встречи.

Протокол игры  
Италия 2:0 Северная Ирландия
(1:0) Берарди Доменико 14'    
(2:0) Иммобиле Чиро 39'    
Доннарумма Джанлуиджи Флоренци Алессандро Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо Эмерсон Палмиери   75' (Спинаццола Леонардо (   75') Пеллегрини Лоренцо   63' (Барелла Николо (   63') Локателли Мануэль   84' (Грифо Винченцо (   84') Верратти Марко Берарди Доменико   75' (Кьеза Федерико (   75') Иммобиле Чиро Инсинье Лоренцо   84' (Пессина Маттео (   84')
Запасные: Ди Лоренцо Джованни Сиригу Сальваторе Белотти Андреа Бернардески Федерико Ачерби Франческо Краньо Алессио Манчини Джанлука
Пикок-Фаррелл Бэйли Смит Майкл Каткарт Крейг Эванс Джонни Даллас Стюарт Макнейр Пэдди Эванс Корри   46' (Сэвилл Джордж (   46'   48') Дэвис Стивен Маккэнн Алистер   78' (Томпсон Джордан (   78') Уайт Гэвин   63' (Лэйвери Шейн (   63') Мадженнис Джош   78' (Лафферти Кайл (   78')
Запасные: Фергюсон Шейн Макгинн Найалл Баллард Дэниэл Хьюз Лайам Кеннеди Мэттью Маклафлин Конор Браун Киарон Хазард Конор
25 марта. Стадион "Эннио Тардини" (Парма).

В четверг отборочный турнир к чемпионату мира 2022-го года начался ещё в нескольких европейских группах. В квинтете С сборная Италии принимала команду Северной Ирландии, и от хозяев, конечно же, ждали победного начала кампании. Всё же именно «скуадра адзурра» выглядела фаворитом.

Тем не менее, на первых минутах итальянцы были вынуждены обороняться, в то время как гости атаковали. Правда, ничего опасного ирландцы создать не смогли. Постепенно хозяева захватили инициативу и смогли даже забить быстрый гол. Флоренци вырезал передачу в штрафную, а Берарди с острого угла не оставил шансов Пикок-Фарреллу.

Итальянцы продолжали атаковать. То Эмерсон забрасывал мяч на ход Инсинье, то сам Инсинье навешивал в штрафную на Иммобиле. Затем Локателли делал интересную передачу в штрафную, а вслед за ним и Берарди отдавал пас Пеллегрини. Итальянцы действовали активно, и в конце первого тайма давление привело к результату, причём хозяева поймали соперника на контратаке. Инсинье сделал передачу на ход Иммобиле, который ворвался в штрафную и мощно пробил точно в ближний угол.

Перед перерывом ирландцы пытались что-то придумать в атаке, но всё это было безуспешно. В итоге, на перерыв итальянцы ушли с уверенным перевесом в счёте. В начале второго тайма гости постарались добавить. После навеса Сэвилла из-за пределов штрафной слёта пробил Смит, но Доннарумма спас итальянцев. Гости продолжали атаковать, правда, едва не пропустили, когда Пикок-Фарреллу пришлось выходить далеко из ворот, чтобы опередить Иммобиле.

В целом, второй тайм проходил в довольно спокойном темпе и толком без моментов. Лишь в самой концовке встречи Иммобиле вышел один на один с Пикок-Фарреллом, обыграл его, но с острого угла пробил неточно. В итоге, финальный свисток зафиксировал счёт первого тайма.

Следующий матч сборная Италии проведёт в воскресенье в гостях против команды Болгарии. Что касается ирландцев, то они в этот же день проведут товарищескую встречу против коллектива США.

Андрей Центров


Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Италии, Сборная Северной Ирландии
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Комментарии (1)
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Champions of the world
26 Марта 2021, 01:22

Cпокойная уверенная победа итальянцев. Пока что Скуадра Адзурра вроде в порядке.

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