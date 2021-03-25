Ибрагимович в основе на матч с Грузией

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не только получил первый вызов в сборную Швеции за пять лет, но и выйдет в стартовом составе на матч с соперниками из Грузии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. В прошлый раз за главную команду Швеции Ибрагимович в финальной части Евро-2016 (поражение от Бельгии 0:1).

Пару ветерану в атаке составит Деян Кулушевски. Отметим, что Златан дебютировал в сборной Швеции в возрасте 19 лет, 3 месяца и 28 дней. В тот момент его напарнику Кулушевски было всего 9 месяцев.

Ибрагимович проведет 117-й матч за сборную, в его активе 62 гола.