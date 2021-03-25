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Ибрагимович в основе на матч с Грузией

25 Марта 2021, 22:08,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не только получил первый вызов в сборную Швеции за пять лет, но и выйдет в стартовом составе на матч с соперниками из Грузии в отборочном матче чемпионата мира 2022 года. В прошлый раз за главную команду Швеции Ибрагимович в финальной части Евро-2016 (поражение от Бельгии 0:1).

Пару ветерану в атаке составит Деян Кулушевски. Отметим, что Златан дебютировал в сборной Швеции в возрасте 19 лет, 3 месяца и 28 дней. В тот момент его напарнику Кулушевски было всего 9 месяцев.

Ибрагимович проведет 117-й матч за сборную, в его активе 62 гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Грузии
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Комментарии (1)
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overkill666
25 Марта 2021, 22:56

это интересно. особенно вспомниая непростые отношения со сборной, когда он уходил )

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