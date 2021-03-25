Швейцария и Дания ожидаемо стартовали с побед

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25 Марта 2021, 21:54,
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Очередные европейские сборные начинают отборочный турнир чемпионата мира 2022 года. Швейцария гостила у болгарской команды и за шесть минут в самом начале матча забила сопернику три гола, после чего довела дело до победы - 3:1. В составе победителей точные удары нанесли Брель Эмболо, Харис Сеферович и Стивен Цубер.
Датчане также сыграли без сюрпризов, обыграв на выезде израильтян (2:0). В первом тайме забил Мартин Брайтвайт, а после перерыва результат удвоил Жонас Винд.
Протокол игры
|7' Эмболо Брель (0:1)
|10' Сеферович Харис (0:2)
|13' Цубер Стивен (0:3)
|(1:3) Десподов Кирилл 47'
Илиев Пламен • Даниэль Димов • Божиков Васил • Занев Петар • Попов Страхил • Малинов Кристиян 71' ( Чочев Ивайло ( 71') • Костадинов Георги • Сисиньо Неусиано 69' 72' ( Цветанов Момчил ( 72') • Йомов Георгий 70' ( Ilian Iliev III ( 70') • Десподов Кирилл 49' ( Делев Спас ( 49') • Илиев Димитар 46' ( Atanas Iliev ( 46')
Запасные: Вутов Антонио • Караджов Иван • Райнов Мартин • Карагерен Бирсент • Наумов Даниел • Христов Андреа • Антов Валентин
Зоммер Янн • Эльведи Нико • Аканджи Мануэль • 54'Родригес Рикардо • Мбабу Кевин • Фройлер Ремо 86' ( Гавранович Марио ( 86') • Джака Гранит • Цубер Стивен 75' ( Варгас Рубен ( 75') • Шакири Джердан 75' ( Закария Денис ( 75') • Сеферович Харис 86' ( Соу Джибриль ( 86') • Эмболо Брель 90' ( Мехмеди Адмир ( 90')
Запасные: Фасснахт Кристиан • Джюмарт Эрай • Омлин Йонас • Мвого Ивон • Фернандес Эдимилсон • Видмер Сильван • Бенито Лорис
25 марта. Стадион "Васил Левски".
Протокол игры
|13' Брайтвайт Мартин (0:1)
|67' Винд Жонас (0:2)
Марсиано Офир • Даса Элазар 85' ( Кандил Маор ( 85') • Эль-Хамид Хатем Абд • Тиби Эйтан • 64'Абу-Ханна Джоэл 46' ( Лави Нета ( 46' ) • 59'Менахем Сун 85' ( Хазиза Долев ( 85') • Перец Дор • Натхо Бибрас 68' ( Голаса Эйял ( 68') • Манор Соломон • Даббур Мунас 61' ( Вайссман Шон ( 61') • Захави Эран
Запасные: Mohamad Kanaan • Or Blorian • Арад Офри • Ницан Итамар • Абу-Фани Мохаммад • Клейман Борис • Таа Лоай
Шмейхель Каспер • 54'Васс Даниэль • Кьяер Симон • Кристенсен Андреас • Меле Йоаким 86' ( Стрюгер-Ларсен Йенс ( 86') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Эриксен Кристиан • Делани Томас 88' ( Норгор Кристиан ( 88') • Поульсен Юссуф 77' ( Андерсен Йоаким ( 77') • Винд Жонас 77' ( Ольсен Андреас ( 77') • Брайтвайт Мартин 7'
Запасные: Дольберг Каспер • Рённов Фредерик • Лоссль Йонас • Йонссон Йенс • Йенсен Матиас • Шоне Лассе • Вестергор Янник • Дамсгор Миккель
25 марта. Стадион "Блумфилд".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Швейцарии, Сборная Дании