Швейцария и Дания ожидаемо стартовали с побед

Очередные европейские сборные начинают отборочный турнир чемпионата мира 2022 года. Швейцария гостила у болгарской команды и за шесть минут в самом начале матча забила сопернику три гола, после чего довела дело до победы - 3:1. В составе победителей точные удары нанесли Брель Эмболо, Харис Сеферович и Стивен Цубер.

Датчане также сыграли без сюрпризов, обыграв на выезде израильтян (2:0). В первом тайме забил Мартин Брайтвайт, а после перерыва результат удвоил Жонас Винд.