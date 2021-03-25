Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Швейцария и Дания ожидаемо стартовали с побед

25 Марта 2021, 21:54,

Очередные европейские сборные начинают отборочный турнир чемпионата мира 2022 года. Швейцария гостила у болгарской команды и за шесть минут в самом начале матча забила сопернику три гола, после чего довела дело до победы - 3:1. В составе победителей точные удары нанесли Брель Эмболо, Харис Сеферович и Стивен Цубер.

Датчане также сыграли без сюрпризов, обыграв на выезде израильтян (2:0). В первом тайме забил Мартин Брайтвайт, а после перерыва результат удвоил Жонас Винд.

Протокол игры  
Болгария 1:3 Швейцария
    7' Эмболо Брель (0:1)
    10' Сеферович Харис (0:2)
    13' Цубер Стивен (0:3)
(1:3) Десподов Кирилл 47'    
Илиев Пламен Даниэль Димов Божиков Васил Занев Петар Попов Страхил Малинов Кристиян   71' (Чочев Ивайло (   71') Костадинов Георги Сисиньо Неусиано   69'   72' (Цветанов Момчил (   72') Йомов Георгий   70' (Ilian Iliev III (   70') Десподов Кирилл   49' (Делев Спас (   49') Илиев Димитар   46' (Atanas Iliev (   46')
Запасные: Вутов Антонио Караджов Иван Райнов Мартин Карагерен Бирсент Наумов Даниел Христов Андреа Антов Валентин
Зоммер Янн Эльведи Нико Аканджи Мануэль   54' Родригес Рикардо Мбабу Кевин Фройлер Ремо   86' (Гавранович Марио (   86') Джака Гранит Цубер Стивен   75' (Варгас Рубен (   75') Шакири Джердан   75' (Закария Денис (   75') Сеферович Харис   86' (Соу Джибриль (   86') Эмболо Брель   90' (Мехмеди Адмир (   90')
Запасные: Фасснахт Кристиан Джюмарт Эрай Омлин Йонас Мвого Ивон Фернандес Эдимилсон Видмер Сильван Бенито Лорис
25 марта. Стадион "Васил Левски".
Протокол игры  
Израиль 0:2 Дания
    13' Брайтвайт Мартин (0:1)
    67' Винд Жонас (0:2)
Марсиано Офир Даса Элазар   85' (Кандил Маор (   85') Эль-Хамид Хатем Абд Тиби Эйтан   64' Абу-Ханна Джоэл   46' (Лави Нета (   46'   59') Менахем Сун   85' (Хазиза Долев (   85') Перец Дор Натхо Бибрас   68' (Голаса Эйял (   68') Манор Соломон Даббур Мунас   61' (Вайссман Шон (   61') Захави Эран
Запасные: Mohamad Kanaan Or Blorian Арад Офри Ницан Итамар Абу-Фани Мохаммад Клейман Борис Таа Лоай
Шмейхель Каспер   54' Васс Даниэль Кьяер Симон Кристенсен Андреас Меле Йоаким   86' (Стрюгер-Ларсен Йенс (   86') Хёйбьерг Пьер-Эмиль Эриксен Кристиан Делани Томас   88' (Норгор Кристиан (   88') Поульсен Юссуф   77' (Андерсен Йоаким (   77') Винд Жонас   77' (Ольсен Андреас (   77') Брайтвайт Мартин   7'
Запасные: Дольберг Каспер Рённов Фредерик Лоссль Йонас Йонссон Йенс Йенсен Матиас Шоне Лассе Вестергор Янник Дамсгор Миккель
25 марта. Стадион "Блумфилд".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Швейцарии, Сборная Дании
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч