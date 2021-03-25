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​Матч Албания – Англия под угрозой срыва

25 Марта 2021, 17:55,

Матч отбора на чемпионат мира между сборными Албании и Англии может не состояться двадцать восьмого марта, как планировалось. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на информацию Албанской федерации футбола.

«Сегодня в Федерацию футбола Албании пришло письмо из Управления местной полиции Тираны, в котором говорится, что структуры полиции не могут гарантировать обеспечение безопасности до, во время и после матча Албания - Англия.

Отмена матча Албания - Англия может иметь катастрофические последствия для имиджа нашей страны, национальной сборной и в целом для албанского футбола», - говорится в заявлении.

Очевидно, в ближайшее время вопрос будет решаться властями Албании.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Албании
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