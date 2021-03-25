​ФИФА не накажет сборную Норвегии

Сборная Норвегии в среду вечером разгромила команду Гибралтара. Норвежские футболисты вышли на поле в футболках, на которых было написано: «Права человека – на поле и за его пределами». Таким образом норвежцы привлекли внимание общественности к информации о гибели 6500 рабочих во время строительства объектов будущего чемпионата мира в Катаре.

Норвежский NRK обратился в ФИФА по поводу ситуации и получил ответ, в котором говорится, что орган не будет открывать дисциплинарное дело по этому инциденту.

«ФИФА верит в свободу слова и в то, что она может привести к положительным изменениям», - говорится в ответе.