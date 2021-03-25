​Матч Германия – Исландия состоится

Заражение коронавирусом игрока сборной Германии Йонаса Хофманна не помешает проведению матча против Исландии. Как сообщает пресс-служба немецкой национальной команды, Хофманн был изолирован, как и Марсель Хальстенберг. Последнего, по информации местных СМИ, определили как наиболее активно контактировавшего с заражённым футболиста.

Остальная команда готовится к вечерней игре против Исландии. Все футболисты сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

Матч между сборными Германии и Исландии начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:45.