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​Матч Германия – Исландия состоится

25 Марта 2021, 17:18,

Заражение коронавирусом игрока сборной Германии Йонаса Хофманна не помешает проведению матча против Исландии. Как сообщает пресс-служба немецкой национальной команды, Хофманн был изолирован, как и Марсель Хальстенберг. Последнего, по информации местных СМИ, определили как наиболее активно контактировавшего с заражённым футболиста.

Остальная команда готовится к вечерней игре против Исландии. Все футболисты сдали отрицательные тесты на коронавирусную инфекцию.

Матч между сборными Германии и Исландии начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 22:45.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Сборная Исландии
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