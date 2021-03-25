​У игрока сборной Германии выявили коронавирус – тренировку отменили

Немецкий футбольный союз отрапортовал о выявлении коронавирусной инфекции у одного из футболистов. Как сообщает Sport1, положительный тест на COVID-19 сдал представитель мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн. Источник отмечает, что обедняя предигровая тренировка была отменена, футболисты ждут результатов повторного тестирования.

Стоит отметить, что уже в четверг вечером сборная Германии должна провести стартовый матч отбора на мундиаль против Исландии. Старт игры намечен на 22:45 по московскому времени.

Напомним, что Йонас Хофманн дебютировал в сборной Германии осенью прошлого года.