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​У игрока сборной Германии выявили коронавирус – тренировку отменили

25 Марта 2021, 15:13,

Немецкий футбольный союз отрапортовал о выявлении коронавирусной инфекции у одного из футболистов. Как сообщает Sport1, положительный тест на COVID-19 сдал представитель мёнхенгладбахской «Боруссии» Йонас Хофманн. Источник отмечает, что обедняя предигровая тренировка была отменена, футболисты ждут результатов повторного тестирования.

Стоит отметить, что уже в четверг вечером сборная Германии должна провести стартовый матч отбора на мундиаль против Исландии. Старт игры намечен на 22:45 по московскому времени.

Напомним, что Йонас Хофманн дебютировал в сборной Германии осенью прошлого года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Йонас Хофманн
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