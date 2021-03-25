Сабитов: «Массовый отъезд в Европу вправит мозги российским футболистам, и не будет таких матчей, как против Мальты»

Бывший главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч Мальта – Россия (1:3) в отборочном этапе ЧМ-2022.

- Болельщики были вправе ожидать лёгкой победы над Мальтой и думать, что это будет разминка перед Словенией. Но футбол сейчас стал сложным в плане тактики, и все научились играть. По таким матчам, как против Мальты, не стоит судить о силе или слабости нашей сборной. Я бы сказал так: победили – и забыли. Эти игры не дают полной картины, они не являются лакмусовой бумажкой. Большую роль в них играет психология, и каким бы строгим ни был тренер, футболисты всё равно могут расслабиться. Я думаю, здесь произошла прямая недооценка соперника. Мы прекрасно понимаем, что если бы наши играли на полную мощность, то Мальта не смогла бы нанести больше ударов в створ и периодически владеть территориальным преимуществом.

Кто-то удивляется, почему не играл с первых минут Алексей Миранчук, почему поздно выпустили Соболева. Но не факт, что с ними в старте было бы лучше. В футбол играют не один и не два человека, а вся команда. Дзюба, на мой взгляд, очень хорошо вернулся в сборную, для которой он ничего плохого не сделал. Черчесов смотрит на него своими глазами, а не чьими-то другими. Фернандес активно подключался к атакам и забил гол. Нужно отметить Соболева, который действовал в предоставленный ему промежуток времени на поле самоотверженно, серьёзно и профессионально. Бывает, замены ослабляют игру, а Соболев и Миранчук, наоборот, усилили её, что и должны были сделать. Приятно видеть в воротах сборной Шунина, который вносит большой вклад в успехи «Динамо» в чемпионате России.

Отдельно отмечу, что Головин и Алексей Миранчук очень сильно выделяются на фоне нашей команды. Мне кажется, так происходит, поскольку они выступают в больших европейских чемпионатах, где другие скорости, другое отношение к делу, другая самоотдача. Где на любой матч, вне зависимости от того, проходной он или нет, футболисты выходят так, будто это финал чемпионата мира или Европы, и отдаются игре полностью. Я бы хотел, чтобы снова наступило то время, когда российские футболисты будут массово играть в больших чемпионатах за рубежом. Это не только поднимет их общее физические состояние, но ещё и хорошенько вправит им мозги – в том смысле, что они перестанут делить матчи на важные и неважные, будут играть на полную катушку в каждом матче и с уважением относиться ко всем соперникам, в результате чего не будет такой недооценки, как против Мальты.