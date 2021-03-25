Брага: «Самое главное, что сборная России избежала кошмара»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил выездную победу сборной России над Мальтой (3:1) и ситуацию в отборочной группе H к ЧМ-2022

- В таких матчах нужен просто результат – победа. Если ты обыграешь условную Мальту, то сделаешь своё дело, а если не обыграешь, то это кошмар. И тем более сама игра не так важна, когда ты проводишь три матча в неделю, в которых нужно набрать как можно больше очков. Понятно, что от матчей с маленькими сборными ожидаешь крупных побед, но разница в два мяча – тоже нормально. Самое главное, что удалось избежать кошмара. Теперь будет интересный матч со Словенией. В последний раз встреча с ней для сборной России оказалась очень неприятной.

Не думаю, что в Мальте гости будут одерживать суперкрупные победы. В этой группе пять команд могут бороться до конца, и Мальта не закончит с нулем очков. По-моему, Мальта не самая худшая из слабых, – Сан-Марино и Андорра слабее. А Мальта может показывать что-то хорошее, как Фарерские острова, Лихтенштейн, Люксембург.

Хорватия проиграла, и кажется, что это хорошо, но пока рано делать выводы. Чтобы понимать большее о сборной России и иерархии в группе, надо подождать хотя бы конца третьего тура. Как я уже говорил после жеребьёвки, эта группа, вероятно, самая непредсказуемая в отборочном этапе.