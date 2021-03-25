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Португалия обыграла Азербайджан, Сербия сильнее Ирландии

25 Марта 2021, 00:44,

Фавориты группы А отбора чемпионата мира 2022 года отпраздновали победы. Португалия дома скромно одолела Азербайджан (1:0) благодаря автоголу. Сербия пропустила первой в игре с Ирландией, но была сильнее  - 3:2.

Протокол игры  
Португалия 1:0 Азербайджан
(1:0) Медведев Максим 36'    
Лопеш Антони Канселу Жоау Диаш Рубен Дуарте Домингуш Мендеш Нуну Нету Педру   63' (Силва Рафа (   63') Моутинью Жоау   46' (Фернандеш Бруну (   46'   82') Невеш Рубен   88' (Пальинья Жоау (   88') Роналду Криштиану Андре Силва   75' (Фелиш Жоау (   75') Силва Бернарду   88' (Оливейра Сержиу (   88')
Запасные: Фонте Жозе Нету Луиш Жота Диогу Са Жозе Силва Руи Седрик Соареш Саншеш Ренату
Магомедалиев Шахрудин Медведев Максим Бадалов Эльвин Гусейнов Бадави Кривоцюк Антон Гусейнов Аббас   46' (Иббрахимли Исмаил (   46') Махмудов Эмин   84' (Алескеров Намик (   84') Мустафаев Вугар   46' (Нуриев Анатолий (   46') Салахлы Азер Мадатов Махир   52'   84' (Исаев Алексей (   84') Горбани Али   85' (Шейдаев Рамиль (   85')
Запасные: Сертан Ташкын Халилзаде Тамкин Дженетов Мехти Emir Jafarguliyev Юнанов Амиль Мустафазаде Бахлул Балаев Эмил
24 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры  
Сербия 3:2 Ирландия
    18' Браун Алан (0:1)
(1:1) Влахович Душан 40'    
(2:1) Митрович Александр 69'    
(3:1) Митрович Александр 75'    
    86' Коллинз Джеймс II (3:2)
Дмитрович Марко Миленкович Никола Митрович Стефан Павлович Страхиня Гаич Милан II Лукич Саша Рачич Урош   63' (Максимович Неманья (   63') Младенович Филип   46' (Костич Филип (   46') Тадич Душан   77' (Гудель Неманья (   77') Влахович Душан   82' (Йович Лука (   82') Джуричич Филип   63' (Митрович Александр (   63')
Запасные: Петкович Марко Николич Джордже Милинкович-Савич Сергей Райкович Предраг Спайич Урош Радоньич Неманья Ристич Михайло
Траверс Марк Коулмэн Шеймус О'Ши Дара Кларк Киран   79' (Брэйди Роберт (   79') Стивенс Энда Моламби Джейсон   61' (Хендрик Джефф (   61') Куллен Джош Браун Алан   79' (Макклин Джеймс (   79') Доэрти Мэтт Робинсон Каллум   79' (Коллинз Джеймс II (   79') Коннолли Аарон   67' (Лонг Шейн (   67')
Запасные: Найт Джейсон Базуну Гэвин Кристи Сайрус Даффи Шейн Хорган Дэрил О'Хара Киран Ленихан Дарра
24 марта. Стадион "Райко Митич".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Португалии, Сборная Сербии, Сборная Ирландии, Сборная Азербайджана
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