Португалия обыграла Азербайджан, Сербия сильнее Ирландии

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25 Марта 2021, 00:44,
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Фавориты группы А отбора чемпионата мира 2022 года отпраздновали победы. Португалия дома скромно одолела Азербайджан (1:0) благодаря автоголу. Сербия пропустила первой в игре с Ирландией, но была сильнее - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Медведев Максим 36'
Лопеш Антони • Канселу Жоау • Диаш Рубен • Дуарте Домингуш • Мендеш Нуну • Нету Педру 63' ( Силва Рафа ( 63') • Моутинью Жоау 46' ( Фернандеш Бруну ( 46' ) • 82'Невеш Рубен 88' ( Пальинья Жоау ( 88') • Роналду Криштиану • Андре Силва 75' ( Фелиш Жоау ( 75') • Силва Бернарду 88' ( Оливейра Сержиу ( 88')
Запасные: Фонте Жозе • Нету Луиш • Жота Диогу • Са Жозе • Силва Руи • Седрик Соареш • Саншеш Ренату
Магомедалиев Шахрудин • Медведев Максим • Бадалов Эльвин • Гусейнов Бадави • Кривоцюк Антон • Гусейнов Аббас 46' ( Иббрахимли Исмаил ( 46') • Махмудов Эмин 84' ( Алескеров Намик ( 84') • Мустафаев Вугар 46' ( Нуриев Анатолий ( 46') • Салахлы Азер • Мадатов Махир 52' 84' ( Исаев Алексей ( 84') • Горбани Али 85' ( Шейдаев Рамиль ( 85')
Запасные: Сертан Ташкын • Халилзаде Тамкин • Дженетов Мехти • Emir Jafarguliyev • Юнанов Амиль • Мустафазаде Бахлул • Балаев Эмил
24 марта. Стадион "Альянц Стэдиум".
Протокол игры
|18' Браун Алан (0:1)
|(1:1) Влахович Душан 40'
|(2:1) Митрович Александр 69'
|(3:1) Митрович Александр 75'
|86' Коллинз Джеймс II (3:2)
Дмитрович Марко • Миленкович Никола • Митрович Стефан • Павлович Страхиня • Гаич Милан II • Лукич Саша • Рачич Урош 63' ( Максимович Неманья ( 63') • Младенович Филип 46' ( Костич Филип ( 46') • Тадич Душан 77' ( Гудель Неманья ( 77') • Влахович Душан 82' ( Йович Лука ( 82') • Джуричич Филип 63' ( Митрович Александр ( 63')
Запасные: Петкович Марко • Николич Джордже • Милинкович-Савич Сергей • Райкович Предраг • Спайич Урош • Радоньич Неманья • Ристич Михайло
Траверс Марк • Коулмэн Шеймус • О'Ши Дара • Кларк Киран 79' ( Брэйди Роберт ( 79') • Стивенс Энда • Моламби Джейсон 61' ( Хендрик Джефф ( 61') • Куллен Джош • Браун Алан 79' ( Макклин Джеймс ( 79') • Доэрти Мэтт • Робинсон Каллум 79' ( Коллинз Джеймс II ( 79') • Коннолли Аарон 67' ( Лонг Шейн ( 67')
Запасные: Найт Джейсон • Базуну Гэвин • Кристи Сайрус • Даффи Шейн • Хорган Дэрил • О'Хара Киран • Ленихан Дарра
24 марта. Стадион "Райко Митич".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Португалии, Сборная Сербии, Сборная Ирландии, Сборная Азербайджана