​Де Брёйне рад, что Лукаку разрешили приехать в сборную Бельгии

В «Интере» на прошлой неделе случилась вспышка коронавируса, поэтому поездки игроков команды в свои сборные оказались под угрозой. Тем не менее, Ромелу Лукаку получил разрешение отправиться в национальную команду Бельгии.

«Ромелу – наш ключевой игрок. Наличие его в команде является нашим преимуществом. Он входит в число наиболее совершенных нападающих в Европе», - сказал хавбек сборной Бельгии Кевин де Брёйне.

«Характеристики Лукаку позволяют нам хорошо выступать. К счастью, он присоединился к нам после того, что случилось в «Интере». Мы более счастливы и уверены, когда Ромелу в команде», - добавил представитель «Манчестер Сити».