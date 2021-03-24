Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Блаттера снова отстранили от футбола – он сможет вернуться в 92 года

24 Марта 2021, 14:27,

На официальном сайте ФИФА была опубликована информация о новых санкциях в отношении экс-президента и экс-генерального секретаря организации – Йозефа Блаттера и Жерома Вальке соответственно. Судебная палата независимого комитета по этике признала их виновными в различных нарушениях Кодекса этики ФИФА.

Блаттер и Вальке отстранены от футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев, а также оштрафованы на миллион франков каждый.

Санкции вступят в силу после того, как истечёт срок действующих отстранений Блаттера и Вальке от футбола – 8 октября 2021 года и 8 октября 2025 года соответственно. Таким образом, Блаттер сможет вернуться к футбольной деятельности в июне 2028 года, когда ему будет 92 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Йозеф Блаттер, Жером Вальке
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч