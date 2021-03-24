​Блаттера снова отстранили от футбола – он сможет вернуться в 92 года

На официальном сайте ФИФА была опубликована информация о новых санкциях в отношении экс-президента и экс-генерального секретаря организации – Йозефа Блаттера и Жерома Вальке соответственно. Судебная палата независимого комитета по этике признала их виновными в различных нарушениях Кодекса этики ФИФА.

Блаттер и Вальке отстранены от футбольной деятельности на шесть лет и восемь месяцев, а также оштрафованы на миллион франков каждый.

Санкции вступят в силу после того, как истечёт срок действующих отстранений Блаттера и Вальке от футбола – 8 октября 2021 года и 8 октября 2025 года соответственно. Таким образом, Блаттер сможет вернуться к футбольной деятельности в июне 2028 года, когда ему будет 92 года.