Денис Попов: «Просто так Мальту не обыграешь»

Экс-нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о сборной России в преддверии мартовского цикла матчей против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

- Какие ожидания от сборной?

- Ожидание только одно – победы. Нужно решение задачи. Будем болеть за наших.

- Три матча за неделю – это минус?

- Да почему? Все же в таком графике будут играть, не только мы одни. Поэтому я не стал бы к этому привязываться, тем боле чемпионат у нас уже идёт, и все в неплохой форме более-менее.

- С настроем на Мальту проблем не возникнет?

- Чтобы не возникло, надо хорошо подготовиться психологически. Самое основное – не расслабляться. В современном футболе всё широко освещается. Уделяется много внимания тактике, и просто так никого не обыграешь, даже Мальту. Футбол шагнул вперёд. Если раньше тренеры сами что-то выдумывали, рисовали и апробировали, то сейчас всё есть в широком доступе, и тренировки никакой команды не являются секретом. Цивилизация и интернет дают о себе знать. Понятно, что это ещё надо применить на практике, но всё равно это большой плюс для тех команд, которые раньше сильно уступали в классе. За счёт этого они немного нивелируют разницу.

- Серия из шести матчей без побед повлияет на сборную России?

- Думаю, что нет. Это было уже очень давно, а сейчас всё начинается заново, с чистого листа. Неудачная серия, наоборот, может отмобилизовать.

- Что думаете о том самом скандальном интервью Черчесова про Чалова?

- Главный тренер высказал свое мнение, и в этом нет ничего такого. Время всё расставляет по своим местам. Я думаю, то были больше слова мотивации для самого Чалова, нежели желание как-то его ущемить. Здесь надо критику воспринимать правильно. Ни один хороший тренер не будет требовать от игрока большего, чем тот может дать, но тренер обязан спрашивать с футболиста по максимуму для достижения результата.

- Заболотный вызывается в сборную заслуженно? А то над ним многие смеются.

- Пусть смеются, а раз его вызывают, значит, он достоин. Это решение тренера, которого Заболотный устраивает. По этому поводу Черчесов уже давал комментарий: Заболотный команде нужен, он командный игрок. Мы не берём какие-то его индивидуальные действия и качества, мы не сравниваем его с кем-то.