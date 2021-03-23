​Кроос пропустит матчи сборной Германии из-за травмы

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23 Марта 2021, 19:28,
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Полузащитник Тони Кроос покинул расположение сборной Германии. Как сообщается на сайте Немецкого футбольного союза, Кроос имеет проблему с приводящей мышцей бедра. Проблема настолько серьёзна, что футболист не сможет принять участие в мартовских матчах против исландцев, румын и северных македонцев.
Сроки отсутствия Крооса пока не называются. Стоит сказать, что через две недели «Реалу» предстоит провести первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
В нынешнем сезоне Тони Кроос провёл за «Реал» тридцать пять матчей. В них немецкий футболист записал на свой счёт два гола и девять результативных передач на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Сборная Германии, Тони Кроос