Манчини останется в сборной Италии ещё на три года

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может остаться на своём посту и после финальной части Евро-2020. Специалист согласовал новый контракт с федерацией футбола Италии, который рассчитан до лета 2024 года. По данным Repubblica, официальное объявление о сделке можно ждать во время мартовской международной паузы.

Зарплата Манчини увеличится с двух до трех миллионов евро без учета бонусов за результаты, а штаб сборной Италии должен пополнить Даниэле де Росси. Манчини пришел в сборную после провала квалификации на чемпионат мира 2018 года, при нем итальянцы выиграли 15 из 24 матчей.