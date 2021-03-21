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Манчини останется в сборной Италии ещё на три года

21 Марта 2021, 18:48,

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини может остаться на своём посту и после финальной части Евро-2020. Специалист согласовал новый контракт с федерацией футбола Италии, который рассчитан до лета 2024 года. По данным Repubblica, официальное объявление о сделке можно ждать во время мартовской международной паузы.

Зарплата Манчини увеличится с двух до трех миллионов евро без учета бонусов за результаты, а штаб сборной Италии должен пополнить Даниэле де Росси. Манчини пришел в сборную после провала квалификации на чемпионат мира 2018 года, при нем итальянцы выиграли 15 из 24 матчей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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