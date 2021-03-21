​Шоу заявил, что в какой-то момент потерял надежду на возвращение в сборную Англии

Люк Шоу впервые с 2018 года получил вызов в сборную Англии. В интервью клубному сайту «Манчестер Юнайтед» футболист заявил, что в какой-то момент у него уже не было надежды вернуться в главную команду страны.

«Потерял ли я надежду вернуться в сборную Англии? Думаю, да. Иногда я совершал грубые ошибки и переживал не лучшие времена.

В начале сезона я сказал своей девушке об амбициях вернуться в сборную. Я делал всё возможное, чтобы получить вызов. Учитывая мою форму, я думал, что у меня больше шансов, чем когда-либо. К счастью, Гарет Саутгейт дал мне ещё одну возможность, я очень счастлив. Надеюсь показать, почему я заслуживаю места в команде», - сказал Шоу.