​Головин сыграет: Власти Франции отменили карантин для футболистов

Власти Франции разрешили не отбывать недельный карантин футболистам, которые будут играть за свои сборные в странах, не входящих в состав Европейского союза. Таким образом, Александр Головин сможет выйти на поле в домашнем матче сборной России против Словении. Эта игра пройдёт в Сочи двадцать седьмого марта.

Игра российской национальной команды против словенцев станет для неё второй в рамках отбора на чемпионат мира. Ранее, двадцать четвёртого числа, сборная России сыграет против Мальты на выезде. Также в марте команду Станислава Черчесова ждёт гостевой поединок против Словакии.