Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Головин сыграет: Власти Франции отменили карантин для футболистов

20 Марта 2021, 20:28,

Власти Франции разрешили не отбывать недельный карантин футболистам, которые будут играть за свои сборные в странах, не входящих в состав Европейского союза. Таким образом, Александр Головин сможет выйти на поле в домашнем матче сборной России против Словении. Эта игра пройдёт в Сочи двадцать седьмого марта.

Игра российской национальной команды против словенцев станет для неё второй в рамках отбора на чемпионат мира. Ранее, двадцать четвёртого числа, сборная России сыграет против Мальты на выезде. Также в марте команду Станислава Черчесова ждёт гостевой поединок против Словакии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Александр Головин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
Клопп против Зидана, Левандовски против Мбаппе: Кто пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«Бавария» против «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
«МЮ» в скучном поединке победил в гостях «Милан» и прошёл дальше
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
Запоротый пенальти Дзюбы, удаление Ахметова, ВАР, дуплет Вендела и хороший дебют Бохинена: «Зенит» показал ЦСКА, кто в Премьер-лиге главный
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов
«Реал» легко обыграл «Аталанту» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов