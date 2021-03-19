​Де Бур объяснил, почему Промес не вызван в сборную Голландии

Рулевой сборной Голландии Франк де Бур дал комментарий по поводу невызова форварда «Спартака» Куинси Промеса в ряды национальной команды на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира.

Ранее появились слухи о том, что Промеса не вызвали в стан «оранжевых» из-за ситуации с уголовным делом на родине.

«Промес не попал в состав, потому что я сделал выбор в пользу других игроков. На этой позиции серьёзная конкуренция. Уголовное дело? Вы невиновны, пока не доказано обратное», - приводит слова де Бура голландский AD.

Напомним, Промес проходит по делу о нанесении ножевого ранения.