​Лунёв и Мухин вызваны в сборную России

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19 Марта 2021, 16:48,
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Пресс-служба сборной России сообщила о вызове в команду двух футболистов. Речь идёт о голкипере «Зенита» Андрее Лунёве и полузащитнике «Локомотива» Максиме Мухине.
Вызовы этих футболистов в сборную связаны с травмами. В мартовских матчах национальной команды из-за полученных повреждений сыграть не смогут голкипер Сослан Джанаев и хавбек Роман Зобнин.
Первую игру отбора на чемпионат мира сборная России проведёт двадцать четвёртого марта против Мальты. Дальше команде Станислава Черчесова до конца месяца предстоит провести поединки против словенцев и словаков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Андрей Лунёв, Максим Мухин
Помню были киперы, которым выписывали реверансы, а именно Лунёв, который резко сдулся и Селихов... Так вот, где сейчас Селихов?!
Дырку-Лунева вызвали, надеюсь на поле он не выйдет)