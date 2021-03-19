​Лунёв и Мухин вызваны в сборную России

Пресс-служба сборной России сообщила о вызове в команду двух футболистов. Речь идёт о голкипере «Зенита» Андрее Лунёве и полузащитнике «Локомотива» Максиме Мухине.

Вызовы этих футболистов в сборную связаны с травмами. В мартовских матчах национальной команды из-за полученных повреждений сыграть не смогут голкипер Сослан Джанаев и хавбек Роман Зобнин.

Первую игру отбора на чемпионат мира сборная России проведёт двадцать четвёртого марта против Мальты. Дальше команде Станислава Черчесова до конца месяца предстоит провести поединки против словенцев и словаков.