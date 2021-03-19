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​Лунёв и Мухин вызваны в сборную России

19 Марта 2021, 16:48,

Пресс-служба сборной России сообщила о вызове в команду двух футболистов. Речь идёт о голкипере «Зенита» Андрее Лунёве и полузащитнике «Локомотива» Максиме Мухине.

Вызовы этих футболистов в сборную связаны с травмами. В мартовских матчах национальной команды из-за полученных повреждений сыграть не смогут голкипер Сослан Джанаев и хавбек Роман Зобнин.

Первую игру отбора на чемпионат мира сборная России проведёт двадцать четвёртого марта против Мальты. Дальше команде Станислава Черчесова до конца месяца предстоит провести поединки против словенцев и словаков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Андрей Лунёв, Максим Мухин
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Комментарии (2)
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kalibr
19 Марта 2021, 18:02

Помню были киперы, которым выписывали реверансы, а именно Лунёв, который резко сдулся и Селихов... Так вот, где сейчас Селихов?!

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Zenituwka
19 Марта 2021, 17:14

Дырку-Лунева вызвали, надеюсь на поле он не выйдет)

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