​Легионеры сборной России прилетят уже на Мальту

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18 Марта 2021, 19:40,
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Почти наверняка легионеры сборной России присоединятся к команде непосредственно на Мальте. Общаясь с журналистами в четверг, Станислав Черчесов оценил такое развитие событий в 96%.
Сборная России имеет четырёх представителей иностранных клубов. Это Александр Головин, Алексей Миранчук, Фёдор Кудряшов и Александр Жиров.
Российская сборная сыграет против команды Мальты на выезде в среду, двадцать четвёртого марта. Это будет первая игра подопечных Станислава Черчесова в отборе на чемпионат мира 2022 года.
Пока что в расположении сборной России находятся девять игроков. В четверг они провели первое занятие в Сочи.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Фёдор Кудряшов, Александр Жиров