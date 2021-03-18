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​Легионеры сборной России прилетят уже на Мальту

18 Марта 2021, 19:40,

Почти наверняка легионеры сборной России присоединятся к команде непосредственно на Мальте. Общаясь с журналистами в четверг, Станислав Черчесов оценил такое развитие событий в 96%.

Сборная России имеет четырёх представителей иностранных клубов. Это Александр Головин, Алексей Миранчук, Фёдор Кудряшов и Александр Жиров.

Российская сборная сыграет против команды Мальты на выезде в среду, двадцать четвёртого марта. Это будет первая игра подопечных Станислава Черчесова в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Пока что в расположении сборной России находятся девять игроков. В четверг они провели первое занятие в Сочи.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Фёдор Кудряшов, Александр Жиров
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