​Легионеры сборной России прилетят уже на Мальту

Почти наверняка легионеры сборной России присоединятся к команде непосредственно на Мальте. Общаясь с журналистами в четверг, Станислав Черчесов оценил такое развитие событий в 96%.

Сборная России имеет четырёх представителей иностранных клубов. Это Александр Головин, Алексей Миранчук, Фёдор Кудряшов и Александр Жиров.

Российская сборная сыграет против команды Мальты на выезде в среду, двадцать четвёртого марта. Это будет первая игра подопечных Станислава Черчесова в отборе на чемпионат мира 2022 года.

Пока что в расположении сборной России находятся девять игроков. В четверг они провели первое занятие в Сочи.