​Футбол рядом с айсбергами: Как проходит чемпионат Гренландии

Что мы знаем о Гренландии? Это крупнейший остров, 81% территории которого занимает огромный ледник. Если бы он растаял, уровень Мирового океана поднялся бы на семь метров. Несмотря на суровые климатические условия, в Гренландии ежегодно проводится футбольный чемпионат. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вдохновилось публикацией The Sun и рассказывает своим читателям о том, как играют в футбол за Полярным кругом.

Менее двадцати процентов Гренландии пригодны для проживания, что находит отражение в показателе плотности населения – 0,03 человека на квадратный километр. Футбольных полей в Гренландии мало, да и играть на них на протяжении девяти месяцев в году невозможно из-за уровня снежного покрова. Но даже в такой ситуации футбол в Гренландии очень любят. Им занимаются приблизительно пять тысяч человек при населении почти в 56 тысяч человек. То есть приблизительно десять процентов жителей острова занимаются спортом номер один.

У западного побережья Гренландии располагается остров Диско. Примерно пять лет назад здесь было построено искусственное поле, что стало настоящим праздником для любителей игры в футбол. Дело в том, что раньше футболистам приходилось играть на полях из твёрдого песка. Естественно, в таких условиях игроки часто получали серьёзные травмы. Особенно страдали коленные суставы, что вполне естественно для игры на твёрдом покрытии.

Футбольный сезон в Гренландии длится всего лишь неделю. Вот уже пятьдесят лет в бесснежный период с середины июня по конец августа здесь проводится чемпионат. В нём участвуют восемь команд, которые преодолели квалификационный барьер в виде региональных отборочных матчей. После постройки на острове Диско качественного искусственного поля турнир проходит именно там. Пейзаж вокруг футбольного поля, на котором играются матчи чемпионата Гренландии, завораживает. Вокруг плавают айсберги, а иногда на поверхности воды можно увидеть китов.

Фото globallookpress.com

Гренландия является автономной территорией, входящей в Королевство Дания. Несмотря на этот факт, а также на климатические особенности, в Гренландии мечтают получить статус ФИФА. Между местной футбольной ассоциацией и ассоциацией футбола Дании существует договорённость о развитии футбола в Гренландии.

«К 2021 году мы планировали построить шесть полноразмерных футбольных полей, но их уже одиннадцать или двенадцать. Это наш большой успех. Предстоит долгий путь, но он уже начался. У гренландского футбола яркое будущее», - приводит The Sun слова главы Датской футбольной ассоциации.