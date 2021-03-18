​Ибрагимович: «Меня вызвали в сборную не потому, что я Златан»

Нападающий Златан Ибрагимович высказался по поводу своего возвращения в сборную Швеции.

«Я не хочу, чтобы меня вызывали в сборную за былые заслуги. Я хочу, чтобы меня вызывали, чтобы я мог что-то дать команде сейчас. Я не могу быть тем футболистом, которым был пять, десять, пятнадцать или двадцать лет назад. Теперь у меня совершенно другое телосложение, и я играю иначе. Но я держу очень высокий уровень.

Меня вызывали в сборную не потому, что я Златан. Меня вызвали, чтобы я что-то дал этой команде. Думаю, я заслужил вызов», - сказал Ибрагимович в интервью YouTube-каналу Шведского футбольного союза.