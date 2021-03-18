​Дзюба не будет бить пенальти и в сборной России

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18 Марта 2021, 18:45,
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В трёх последних играх «Зенита» Артём Дзюба дважды пробивал пенальти и в обоих случаях не переигрывал голкиперов – Юрия Дюпина и Игоря Акинфеева. После нереализованного одиннадцатиметрового в битве с ЦСКА Дзюба заявил, что берёт академический отпуск и пока не будет исполнять пенальти.
В четверг Станислав Черчесов сообщил журналистам, что «отпуск» Дзюбы от пенальти касается и матчей сборной России.
«Футболист сам чувствует, готов ли он пробить пенальти, мы не настаиваем. Определим следующего пенальтиста», - высказался Черчесов.
Стоит сказать, что Артём Дзюба в ближайших играх будет капитаном сборной России.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Станислав Черчесов