​Дзюба не будет бить пенальти и в сборной России

В трёх последних играх «Зенита» Артём Дзюба дважды пробивал пенальти и в обоих случаях не переигрывал голкиперов – Юрия Дюпина и Игоря Акинфеева. После нереализованного одиннадцатиметрового в битве с ЦСКА Дзюба заявил, что берёт академический отпуск и пока не будет исполнять пенальти.

В четверг Станислав Черчесов сообщил журналистам, что «отпуск» Дзюбы от пенальти касается и матчей сборной России.

«Футболист сам чувствует, готов ли он пробить пенальти, мы не настаиваем. Определим следующего пенальтиста», - высказался Черчесов.

Стоит сказать, что Артём Дзюба в ближайших играх будет капитаном сборной России.