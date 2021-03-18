​Саутгейт объяснил, почему не вызвал в сборную Англии Александер-Арнольда

В четверг был опубликован список футболистов, которых в ряды сборной Англии вызвал Гарет Саутгейт. Любители английског футбола удивились отсутствию в списке защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт объяснил своё решение.

«Я не думаю, что в последнее время Трент играл на том уровне, на котором он находился в последние несколько лет. У него большой талант, и я уверен, что он будет играть большую роль в сборной Англии в будущем», - приводит слова Саутгейта журналист Джеймс Пирс в Twitter.

В марте сборной Англии предстоят матчи против Сан-Марино, Албании и Польши.