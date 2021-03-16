Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Сантуш назвал большую мечту Роналду

16 Марта 2021, 18:20,

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу Криштиану Роналду.

«Я уверен, что Роналду невероятно мотивирован. Не только из-за голов, а из-за своих целей. В сборной он думает о целях команды, а не о своих личных целях. Я знаю, что у его есть очень большая мечта – выиграть чемпионат мира», - приводит слова тренера португальской сборной A Bola.

Дебютировав за сборную Португалии в 2003 году, Криштиану Роналду к этому моменту провёл за национальную команду 170 матчей. В них звёздный форвард отметился 102 забитыми мячами.

В отборе на чемпионат мира 2022 года сборная Португалии сыграет с командами Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Криштиану Роналду, Сборная Португалии, Фернанду Сантуш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА