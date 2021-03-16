​Сантуш назвал большую мечту Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался по поводу Криштиану Роналду.

«Я уверен, что Роналду невероятно мотивирован. Не только из-за голов, а из-за своих целей. В сборной он думает о целях команды, а не о своих личных целях. Я знаю, что у его есть очень большая мечта – выиграть чемпионат мира», - приводит слова тренера португальской сборной A Bola.

Дебютировав за сборную Португалии в 2003 году, Криштиану Роналду к этому моменту провёл за национальную команду 170 матчей. В них звёздный форвард отметился 102 забитыми мячами.

В отборе на чемпионат мира 2022 года сборная Португалии сыграет с командами Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.