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​Ибрагимович – о вызове в сборную: «Возвращение Бога»

16 Марта 2021, 15:49,

Во вторник информация о возвращении Златана Ибрагимовича в сборную Швеции нашла подтверждение – имя форварда «Милана» оказалось в опубликованном Шведским футбольным союзом списке игроков на ближайший сбор.

Ибрагимович отреагировал на вызов в сборную Швеции в своём стиле, написав в Twitter следующую фразу: «Возвращение Бога».

В последний раз Ибрагимович играл за сборную Швеции ещё на чемпионате Европы во Франции в 2016 году, когда команда не смогла выйти из группы, заняв четвёртое место в квартете с Италией, Бельгией и Ирландией.

В марте сборной Швеции предстоит провести три матча в рамках отбора на чемпионат мира.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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