​Златан возвращается: Ибрагимовича официально вызвали в сборную Швеции

Шведский футбольный союз опубликовал список футболистов, которые получили вызов в национальную сборную на ближайшие матчи. Как и ожидалось, в списке оказался форвард «Милана» Златан Ибрагимович.

Ибрагимович в последний раз выступал за сборную Швеции на чемпионате Европы в 2016 году. Всего за национальную команду Златан провёл 116 матчей, в которых забил 62 гола. В составе «трёх корон» Ибра дебютировал ещё в 2001 году. Годом позже форвард играл на чемпионате мира.

В марте сборная Швеции проведёт три игры отбора на чемпионат мира – против Грузии, Косова и Эстонии.